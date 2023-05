Aivars Lembergs Foto: Timurs Subhankulovs

Šmits: Rinkēviča ievēlēšanai par prezidentu JV meklē atbalstu pie Lemberga







Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča (JV) ievēlēšanai par Valsts prezidentu “Jaunā vienotība” (JV) tagad meklē atbalstu pie Ventspils domes deputāta Aivara Lemberga (“Latvijai un Ventspilij!”), intervijā laikrakstam “Diena” paudis JV koalīcijas partnera – “Apvienotā saraksta” (AS) – zemkopības ministrs Didzis Šmits.

Viņš asi kritizē JV par to, ka tā esot “uzmetusi” vairākus savus partnerus un gribējusi sašķelt AS, atkārtoti ievēlot par Valsts prezidentu Egilu Levitu. “Domāju, ka JV pieļāva kļūdu aiz kļūdas un rada sev situāciju, no kuras es īsti viņiem izeju ārā neredzu. Nesaku, ka izejas nav, es to neredzu, vismaz ne lai saglabātu JV vadītu valdību. Un es pat tagad nerunāju par koalīciju,” intervijā “Dienai” izteicies Šmits.

Politiķa redzējumā, viss, ko JV patlaban dara, ir manipulēšana un “uzmešana”. “Domāju, JV ļoti strauji virzās uz to kritisko masu, kad tu esi tik daudz un tik bieži, un tik brutāli solījis, bet nepildījis jeb, latviski sakot, uzmetis, ka vienā brīdī neatkarīgi no uzskatu dažādības – ideoloģiskas, ekonomiskas vai vēl kādas – pārējie var apvienoties un nolikt to vienu stūrī padomāt, kā saka. Es nesaku, ka esam tur, bet mēs strauji tuvojamies.”

Zemkopības ministrs uzskaita, ka JV esot “uzmetusi” “Progresīvos” valdības veidošanas laikā, “uzmetusi” Valsts prezidentu Levitu, “uzmetusi” “Nacionālo apvienību” (NA) kopā ar Levitu, bet tagad cenšoties dabūt Lemberga balsis Rinkēviča ievēlēšanai par Valsts prezidentu un esot gatava par to ņemt valdībā Zaļo un zemnieku savienību (ZZS). No politiķa teiktā noprotams, ka JV mēģinot sarunāt Rinkēvičam arī “Progresīvo” balsis apmaiņā pret ņemšanu valdībā. Šmitam gan liekoties, ka JV šis plāns neizdosies un atkal nāksies “uzmest” gan ZZS, gan “Progresīvos”.

Šmits arī apgalvo, ka pirms Rinkēviča izvirzīšanas kandidēšanai uz Valsts prezidenta amatu JV politiķi esot tikušies ar Lemberga pārstāvjiem un saņēmuši garantijas par atbalstu Rinkēvičam. Vismaz viena šāda tikšanās esot notikusi Ārlietu ministrijā pie Rinkēviča. “Ja JV nekādu darījumu nebūtu slēgusi, mēs diezgan droši to zinātu jau sen, jau šodien, un viņi neļautu izplatīties šādai baumai AS, NA un vispār politiskajā laukumā,” laikrakstam sacījis Šmits.

Kā ziņots, maija pēdējā dienā gaidāmajām Valsts prezidenta vēlēšanām ir izvirzīti trīs kandidāti – koalīcijā ietilpstošā AS dibinātājs, uzņēmējs Uldis Pīlēns, premjera partijas JV biedrs, ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs un opozīcijas partijas “Progresīvie” izraudzītā publiskās pārvaldības eksperte Elīna Pinto. Trešais koalīcijas partneris – NA – bija plānojis Valsts prezidenta amatam virzīt pašreizējo prezidentu Levitu, bet Levits no kandidēšanas atteicās, redzot, ka viņa ievēlēšanai koalīcijas balsu nepietiks.

Koalīcijas politiķi pašlaik neredz iespēju vienoties par vienu kandidātu uz Valsts prezidenta vēlēšanu pirmo kārtu.