Ilustratīvs attēls Foto: Panthermedia/Scanpix/LETA

Sniegs un apledojums valstī apgrūtina braukšanu Ieteikt 1





Pirmdienas rītā apledojums un sniegs vietām apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūru LETA informēja VAS “Latvijas valsts ceļi” (LVC).

Slidenos un sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 116 VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” ziemas dienesta tehnikas vienības.

Uz valsts galvenajiem autoceļiem Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Tallinas šoseja posmā no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam, Vidzemes šoseja posmā no Rīgas līdz Līgatnei, Valmieras šosejas posmā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, kā arī Rīgas apvedceļa posmā Baltezers – Salaspils.

Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi Daugavpils šosejas posmā Rīga – Saulkalne un Lielvārde – Pļaviņas, Bauskas šosejas posmā Ķekava – Iecava, uz Jelgavas šosejas visa maršruta garumā, kā arī Liepājas šosejas posmā no Rīgas līdz Apšupes krustojumam, Ventspils šosejas posmā Rīga – Kūdra un Strzde – Usma un Rēzeknes šosejas posmā Jēkabpils – Rēzekne.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Aizkraukles, Alūksnes, Bauskas, Dobeles, Jelgavas, Jēkabpils, Liepājas, Ogres, Talsu un Valmieras apkārtnē.

LVC atgādina, ka ka no 1.decembra autotransportam obligāti ir jābūt aprīkotam ar ziemas riepām.

Saskaņā ar meteorologu datiem šonedēļ visā valstī gaisa temperatūra turpinās pazemināties. Nedēļas sākumā nokrišņu laikā lielākoties snigs, savukārt naktīs piesals. Līdz ar to ceļi var būt apledojuši.

Šādos laika apstākļos autobraucējus aicina būt īpaši piesardzīgiem, ieturēt lielāku distanci līdz priekšā braucošam transportlīdzeklim, neveikt straujus manevrus, kā arī izvēlieties braukšanas apstākļiem un autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu ātrumu.

Par slideniem valsts autoceļu posmiem ikviens tiek aicināts informēt LVC, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8000 5555.