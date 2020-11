Foto: EPA/Scanpix/LETA

Kārlis Streips: Ķīna mēģina pārrakstīt stāstu par koronavīrusa izcelsmes vietu? Ieteikt 1





Neatceros, pie kura no maniem tekstiem šajā portālā tas bija, bet kāds cilvēks komentāros vaimanāja, ka tajā esot pārāk daudz dažādu tematu un tāpēc cilvēks tam visam nevarēja sekot līdz.

Šai personai gribētos citēt pasaules labāko Karlsonu, kurš vienā no grāmatām Bokas jaunkundzei teica: “Neskumstiet. Ne visi pasaulē var būt apdāvināti.”

Pieļauju, vairums LA.LV portāla lasītāji nav tik aprobežoti savā domāšanā, ka viņi apjuks līdz neprātam, ja arī šonedēļ parunāšu par diviem dažādiem tematiem. Tiesa, nemaz nezinu ko teikt par tiem dabas bērniem, kuri pagājušajā nedēļā no materiāla par ASV prezidenta Trampa juristu Rūdiju Džuliani tikai un vienīgi izvilka vārdus par brūno šķidrumu, un tos izmantoja, lai visnotaļ rupji spriestu par manu seksualitāti.

Viņiem es tikai gribētu jautāt, ja kāds no tiem rakstītu, piemēram, par tomātu sulu, vai būtu pareizi man jautāt, vai viņi tikai domā par sievietes menstruāciju.

O, tomātu sula! Sarkans šķidrums! Autors ir heteroseksuāls, un tāpēc acīmredzot liels speciālists jautājumā par sarkaniem šķidrumiem. Absurda domāšana? Tādā gadījumā tie, kuri pagājušajā nedēļā spriedāt par brūno šķidrumu, paskatieties spogulī un atcerieties veco krievu teicienu par spoguļa nevainošanu, ja pašam ģīmis greizs.

Un tad vēl cilvēks, kurš pagājušajā nedēļā pats, pats pirmais atstāja komentāru zem mana teksta. Tur bija rakstīts: “EJ DI%ST, PIDA%!” Vien burtiņu “R” aizstājot ar citu, lai portāla automatizētais algoritms to neuzķertu. Šādus acīmredzot ļoti labi audzinātus cilvēkus esmu manījis arī citos portālos – nu, dikti, dikti gribas lietot to rupjo vārdiņu, bet ai, tie algoritmi. Tad jau labāk rakstīt pede*asts.

Vien arī šiem cilvēkiem gribu palūgt paskatīties spogulī, un šajā gadījumā sev uzdot jautājumu, kāpēc es esmu tik briesmīgs kretīns?

Un labi, kārtīgi labi padomāt par atbildi. Jo visnotaļ skaidri zinu, ka māmiņa tev par tādu rupju radījumu nemācīja būt.

Bet katrā gadījumā par tām divām tēmām. Pirmkārt, pagājušajā ceturtdienā jau minētais ASV prezidents Donalds Tramps sarīkoja tikšanos ar medijiem. Tā bija pirmā reize kopš vēlēšanām 3. novembrī, jo parasti itin runātīgais prezidents daudz golfu spēlēja, daudz tvītoja, bet ar žurnālistiem nerunāja vispār.

Reiz pienāca tas brīdis pagājušajā nedēļā, daudzi cilvēki piefiksēja skatu, kāds redzams materiālam pievienotajā fotogrāfijā, proti – pasākums bija nevis Ovālajā kabinetā, kur prezidentam ir liels un dūšīgs rakstāmgalds, bet gan kādā citā telpā ar attēlā redzamo daudz mazāko galdu. Britu laikrakstā “The Guardian” virsraksts bija šāds: “Tas nav rakstāmgalds, Donald. Tas ir galdiņš, uz kura paredzēts ēst vakariņas, kamēr skaties televīziju.”

Un pirmajā rindkopā jautāja: “Vai Donalds Tramps ir atzinis savu zaudējumu ar dizaina palīdzību? Vai mēbeļu izvēle nozīmē, ka zemapziņā viņš ir atzinis, ka zaudēja?”

Preses pasākums vienā ziņā bija ierastais. Prezidents turpināja apgalvot, ka patiesībā 3. novembrī uzvarēja viņš, viss process bija pilns ar krāpniecību u.tml. Tobrīd vēl procesā bija vairākas prāvas, kurās Trampa kampaņa centās par to pašu pārliecināt kādu no tiesām.

Par tām rakstīju pagājušajā nedēļā ar atgādinājumu, ja jurists grib tiesu pārliecināt, ka ir notikusi baisa krāpšanās, tad nepietiek preses konferencē pa gaisu pavicināt papīra gabalu un apgalvot, ka tur ir uzskatīti simtiem cilvēku, kuriem ir konkrēti pierādījumi par krāpšanos. Tiesnesis gribēs zināt, kas tie ir par cilvēkiem un ko tad viņi tādu var pierādīt. Šajā gadījumā nav ne tādu cilvēku, nedz arī tādu pierādījumu, jo, kā ari minēju pagājušajā nedēļā, Amerikas slepenie dienesti vienā balsī bija pateikuši, ka patiesībā 2020. gada vēlēšanas bija pašas drošākās vēlēšanas Amerikas vēsturē.

Prezidents Tramps savā preses pasākumā arīdzan tipiskā kārtā sagāja ragos ar vairākiem klātesošiem žurnālistiem, vienu nosaucot par “vārgulīti” un otram nocērtot vārdus “ar mani tā nerunājiet!”

Taču pienāca brīdis, kad varēja likties, ka prezidents tomēr ir beidzot sapratis, ka vēlēšanās ir zaudēts. Vairākkārt žurnālisti jautāja, vai pēc tam, kad Elektorālā koledža būs nobalsojusi un līdz ar to būs skaidrs, ka ir uzvarējis Džo Baidens, prezidents piekritīs izvākties no Baltā nama pēc jaunā prezidenta inaugurācijas, un beidzot Trampa kungs pateica “Protams, ka tā darīšu. To zina visi pēc kārtas.”

Nezina visi pēc kārtas. Aizgājušajās brīvdienās laikrakstā “The Washington Post” bija plašs materiāls ar virsrakstu: “20 dienas ar fantāzijām un izgāšanos: Trampa centieni apgāzt vēlēšanu rezultātus.” Un pašā materiālā: “Fakti bija neapstrīdami. Prezidents Tramps bija zaudējis. Taču Tramps atteicās tam piekrist. Tā rezultātā bija bezprecedenta pēcvēlēšanu posms ASV vēsturē. Noliedzot rezultātu par spīti veselai rindai zaudējumu tiesu priekšā, Tramps apdraudēja Amerikas demokrātiju, draudēja kaitēt nacionālajai drošībai un sabiedriskajai veselībai, un ar negodīgumu panāca, ka miljoniem viņa sekotāju uzskata, iespējams uzskatīs mūžīgi, ka Baidens tika ievēlēts neleģitīmi.”

Ir fakts, ka tūdaļ pēc minētās preses konferences, Donalds Tramps atgriezās vidē, kurā viņš jūtas visērtāk — Tviterī, kur pēdējā laikā portāls ir sācis ikkatru no viņa paziņojumiem par vēlēšanām un to rezultātiem atzīmēt ar vārdiem “Citi šo vēlēšanu rezultātus ir interpretējuši citādāk,” kas ir maigs veids kā pateikt “Amerikas prezidents kārtējo reizi pūš pīlītes,” lai neteiktu smagāk. Bet tāda pati piezīme bija Trampa rakstītajam, ka Džo Baidens varēs stāties amatā tikai tādā gadījumā ja viņš pierādīs, ka viņš saņēma 80+ miljonus balsu “leģitīmi.” It kā Džo Baidenam tas būtu jāpierāda.

Un vēl, ka Donalds Tramps Pensilvānijā uzvarēja nepārprotami un ar lielu vairākumu, kā gan kāds cits var to nesaprast? “Citi šos vēlēšanu rezultātus ir interpretējuši citādāk.” Tajā skaitā vēlēšanu organizētāji Pensilvānijā, kuri tobrīd jau bija sertificējuši rezultātus, kuros redzams, ka vairākumu balsu un līdz ar to štata 20 balsis Elektorālajā koledžā bija saņēmis kādreizējais ASV senators un viceprezidents Džo Baidens. Par 80 tūkstošiem balsu vairāk viņš saņēma nekā aizejošais prezidents.

Tagad pabrīdināšu tos portāla lasītājus, kuriem nervu sistēma ir pārāk vāja, lai pieņemtu materiālu, kurā runa ir par ne tikai vienu, bet par divām tēmām.

Ja lasītājam liekas, ka tāpēc sāksies sirds klape, tad varbūt tagad aizejiet no datora. Esat aizgājis? Labi.

Tiem, kuriem ir stiprāka nervu sistēma, pateikšu, ka varbūt tāpēc, ka Amerikas politikā patlaban ir tik masīvs haoss, Ķīna acīmredzot ir nolēmusi, ka šīs situācijas aizsegā tā var pamēģināt pārrakstīt stāstu par to, no kurienes un kā radās jaunais koronavīruss.

Oficiālajā valdības laikrakstā “Tautas Balss” bija rakstīts: “Visi pieejami pierādījumi liecina, ka koronavīruss nesākās Uhaņas pilsētā centrālajā Ķīnā.” Kādreizējais Ķīniešu Slimību Profilakses un kontroles centra vadītājs žurnālistiem teica:”Uhaņa bija vieta, kur koronavīruss atklāts, bet tur tas nesākās.

Lai arī Ķīna bija pirmā, kura ziņoja par saslimšanu, tas ne par visu varu nenozīmē, ka tas aizsākās Ķīnā. Pirmsākumu izmeklēšana ir process, kurš vēl nav beidzies un, iespējams, būs saistāms ar vairākām valstīm un reģioniem.”

Neesmu epidemiologs un tāpēc par šādām lietām pats nevaru spriest, bet Pasaules Veselības organizācija jau sen paziņoja, ka visticamāk vīrusa sākums bija tirgū minētajā pilsētā, kur pārdeva dzīvus dzīvniekus. Jau šī gada 20. janvārī PVO apstiprināja, ka vīruss var pārceļot no viena cilvēka uz nākamo.

Diktatūras nemēdz būt īpaši pretimnākošas attiecībā uz taisnību, un ir fakts, ka Ķīna kādu laiku centās pieaugošo infekciju apslēpt.

Taču drīz vien tā bija identificējusi jaunās infekcijas genomu, un tad tā ar to dalījās visā pasaulē. Kāpēc tagad Pekina mēģina pārrakstīt vēsturi? Grūti spriest, bet, kā minēju, tas ir iespējams tāpēc, ka patlaban Amerikā ir masīvs haoss, vai arī varbūt tāpēc, ka drīz amatā stāsies jauns Amerikas prezidents, kura attieksme pret Āzijas milzi noteikti būs citādāka.

Un, lai šo komentāru atvestu atpakaļ uz pirmo tēmu, nupat Internetā pamanīju vēsti, ka Donalds Tramps, iespējams, vēlēsies atkal kandidēt 2024. gadā un, arī iespējams, ka viņš pirmo kampaņas pasākumu rīkos tajā pašā dienā, kad būs Džo Baidena inaugurācija.

Tas nu būtu viens pagalam kretīnisks gājiens. Ir ticams, ka Trampa kungam nākamie mēneši un gadi pēc aiziešanas no amata būs jāpavada tiesas zālē, un no atkārtotas kandidēšanas nekas nesanāks, bet tomēr.

Lūk, kas man šonedēļ sakāms. Un nobeidzot palūgšu tos, kuri ieraugot, ka portāls ir publicējis jaunu komentāru no Streipa, priecīgi salecas, jo viņi atkal var rakstīt kaut ko par zilo mafiju vai sazini ko padomāt vēlreiz, vai tas ir nepieciešams, it īpaši atceroties, ka patiesībā internetā pilnīgi anonīms nav neviens. Arī tad, ja lietotājs ir gadiem ilgi ganījies pa portāliem ar nosaukumu Amālija, lai demonstrētu vienkārši prātam neaptveramus aizspriedumus un homofobiju, fakts ir tāds, ka portāliem attiecīgās personas IP adrese ir zināma un identificējama. Tas tā – pārdomām.