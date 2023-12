Sociālantropologs: Dīvaini, ka mēs vairs nedzirdam Latvijas krievvalodīgos Ieteikt







“Manuprāt, ļoti dīvaini, bet mēs viņus vispār nedzirdam,” diskutējot par Latvijas krievu sabiedrisko domu saistībā ar nojaukto okupekli un Ukrainas karu kopumā, TV24 raidījumā “Kārtības rullis” saka sociālantropologs, RSU asociētais profesors Klāvs Sedlenieks.

“Nebija ļoti lielu protestu sakarā ar pieminekli, kaut arī mēs zinām, ka tā bija kulta vieta ļoti daudziem cilvēkiem, un daudzi to pārdzīvoja, bet viņi kaut kā, kaut kur klusē. Un, cik es saprotu, arī aptaujās jūtams, ka viņi īsti nevar pateikt un negrib teikt to, ko viņi patiešām domā. Līdz ar to, man liekas, ka tajā virzienā – ja viņi agrāk teica, ko viņi domā, un darīja to, ko viņi gribēja, tad tagad kaut kas ar viņiem ir noticis.

Man grūti noticēt, ka viņi pēkšņi ir kļuvuši ļoti integrēti. Man liekas, mēs drīzāk nezinām, kas tur notiek, nevis tas, ka tur ir noticis kaut kas ļoti pozitīvs,” saka Sedlenieks.