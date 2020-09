Foto: FreePik

Auns

Šodien tu vislabākajā veidā būsi tu pats. Pacenties nedusmoties uz citiem un neturēt dusmas sevī – vienkārši esi līdzsvarā.

Vērsis

Ir grūti saglabāt optimismu, esot attālumā. Tomēr liktenis pret tevi nemaz nav tik nelabvēlīgs! Pasaki paldies tiem, kas tavā dzīvē ir svarīgi!

Dvīņi

Tev nāksies sastapties ar sīkām neērtībām. Uztver to filozofiski – lai, kas arī notiktu, viss notiek uz labu.

Vēzis

Šodien tev visas durvis būs vaļā un tu spēsi cilvēkus valdzināt. Tu cilvēkos raisīsi bezierunu uzticību, ja vien, protams, neuzsāksi strīdu. Pats.

Lauva

Pacenties visu šodien uztvert vieglāk un vienkāršāk – tad arī tevi citi labāk sapratīs. Pretējā gadījumā tu sastrīdēsies ar tiem cilvēkiem, ar kuriem tu strīdēties noteikti nemaz negribi.

Jaunava

No tevis neprasīs šajā dienā neviens neko daudz, tikai tik vien, lai tu turētu sevi grožos. Vienkārši esi tur, kur tev patīk būt un kopā ar tiem, kas tev mīļi.

Svari

Laiks šaubīties ir pagātnē. Šodien tu vari izlemt un tev pat vajag to izdarīt, citādi tu netiec uz priekšu un neko nesasniedz.

Skorpions

Diena, kurā tu absolūti mierīgi vari atļauties sev atslābināties, jo zvaigznes nekādus nepatīkamus pārsteigumus tavā adresātā nesola!

Strēlnieks

Tu vari sastapties ar neplānotām grūtībām un problēmām. To risināšana no tevis prasīs ne mazums pūļu un novirzīs no ieplānotā grafika.

Mežāzis

Tavs noskaņojums šodien būs ļoti nenoturīgs. Iespējams, tev nāksies atbrīvoties no kādas “smagas nastas”, kas tevi moka jau vairākas dienas.

Ūdensvīrs

Pacietību, pacietību un vēlreiz pacietību. To tev šodien vajadzēs tik ļoti kā elpas vilcienu. Centies turēt sevi rokās, centies nebūt pārlieku emocionāls – īpaši par tām lietām, kuras nevari nekādi ietekmēt.

Zivis

Šī diena tev var likt mazliet patērēt nervu šūnas. Pacenties pavadīt to pēc iespējas mierīgākos apstākļos, ja vien vari – dodies uz laukiem, prom no burzmas un cilvēkiem.