Šonakt pievērs uzmanību saviem sapņiem – saulgriežu laikā tie iegūst īpašu nozīmi 0
Vasaras saulgrieži jau izsenis tiek uzskatīti par vienu no maģiskākajiem gada brīžiem. Tas ir laiks, kad daba sasniedz savu pilnbriedu, diena ir visgarākā, bet nakts – īsākā. Šis ir īpašs laiks, kad pievērst uzmanību arī sapņiem.
Daudzi tic, ka naktī uz 22. jūniju redzētie sapņi var būt zīmīgi, simboliski un pat pravietiski. Saulgriežu nakts ir enerģētiski spēcīgs laiks. Tieši tāpēc sapņi šajā periodā bieži tiek uztverti kā zemapziņas vai likteņa vēstījumi.
Saulgriežu laikā daba runā īpaši skaidri. Ja ikdienā sapņi var būt nejauši iespaidu atspulgi, tad saulgriežu naktī tie varot atklāt to, ko cilvēks vēl nav pamanījis vai sapratis.
Ko var nozīmēt saulgriežu nakts sapņi?
Ziedi un pļavas
Ja sapnī redzat ziedošas pļavas, margrietiņas vai Jāņu zāles, tas tiek uzskatīts par ļoti labu zīmi. Šāds sapnis sola labklājību, mieru ģimenē un veiksmīgu dzīves posmu.
Ozols
Ozols simbolizē spēku, veselību un ilgu mūžu. Sapnī redzēts liels, kupls ozols var vēstīt par stabilitāti un drošību nākotnē.
Ugunskurs
Saulgriežu uguns simbolizē attīrīšanos. Ja sapnī redzat spoži degošu ugunskuru, tas var liecināt, ka tuvojas pozitīvas pārmaiņas vai atbrīvošanās no ilgstošām problēmām.
Ūdens
Dzidrs ezers, upe vai jūra sapnī saistās ar emocionālu līdzsvaru un garīgu atjaunošanos. Savukārt duļķains ūdens var būt aicinājums pievērst uzmanību neatrisinātiem jautājumiem.
Vainags
Ja sapnī pinat vai valkājat vainagu, tas tiek saistīts ar iekšēju piepildījumu, veiksmi un mīlestību. Neprecētām meitām šāds sapnis dažkārt tiek uzskatīts par labvēlīgu zīmi attiecību jomā.
Sapņi par mīlestību
Tieši saulgriežu laikā visvairāk ticējumu saistīti ar mīlestības pareģošanu. Kādreiz jaunas meitas lika zem spilvena dažādus augus vai vainagus, cerot sapnī ieraudzīt savu lielo mīlestību.
Ticējumi vēsta – ja sapnī redzat cilvēku, kuru sen neesat satikuši, iespējams, viņam drīzumā būs nozīmīga loma jūsu dzīvē.
Neatkarīgi no tā, vai ticat pravietiskiem sapņiem vai nē, saulgriežu nakts ir lielisks brīdis, lai ieklausīties sevī un pamanīt to, ko ikdienas steigā nereti palaižam garām. Mostoties 22. jūnija rītā, ir vērts uz brīdi pakavēties pie redzētā sapņa. Varbūt tajā slēpjas ne tikai nakts fantāzijas, bet arī kāda doma, atziņa vai ceļa norāde nākamajiem mēnešiem.