Juris Savickis

"Sveiks un vesels braucu uz darbu!" Juris Savickis atbild medijiem par viņa nāves viltus ziņām







Šorīt daudzi Latvijas mediji saņēmuši e-pastus no uzņēmuma “Itera Latvija” par tās vadītāja Jura Savicka nāvi un ziņots pat par izvadīšanas laiku un vietu. Vēlāk jau pēc publicēšanas šī informācija atsaukta. Izrādījās, ka šī ziņa ir viltus ziņa un pats Savickis, protams, bija nepatīkami pārsteigts par to.

Medijiem viņš no rīta apstiprinājis, ka šobrīd dodas uz darbu un ziņas par viņa aiziešanu ir pāragras!

Mediji un “Itera Latvija” vadītājs Juris Savickis vērtēs, vai vērsties policijā saistībā ar ceturtdien rītā medijiem izplatīto viltus informāciju par Savicka nāvi, kas tika nopublicēta arī virknē Latvijas mediju.

Virkne Latvijas mediji saņēma preses relīzi par to, ka Savickis esot miris. Izplatītā preses relīze saturēja gan Savicka dzīvesgājuma aprakstu, gan panākumus, gan arī bēru datumu un vietu. Preses relīze, kas it kā nosūtīta no uzņēmuma, gan tika izsūtīta no e-pasta, kas bāzēts nevis uzņēmuma e-pastu sistēmā, bet gan “Google” e-pastu servisā “Gmail”.

Brīdī, kad LETA sazinājās ar uzņēmumu “Itera Latvija”, tā darbinieki bijuši izbrīnīti par šādu informāciju. Līdz ar to secināms, ka izplatītā informācija bijusi viltojums. Savickis aģentūrai LETA pauda, ka, ņemot vērā, ka viņam nav pieredzes ar šādiem gadījumiem, patlaban viņš situāciju uztver ar humoru. “Kā tālāk rīkoties, vēl nezinu. Parunāsim ar juristiem un tad izlemsim,” sacīja Savickis.

Mediji, kuri ātri pēc relīzes saņemšanas, publicējuši ziņas par Savicka aiziešanu mūžībā, šīs publikācijas savukārt atsauca. Valsts policijā aģentūra LETA noskaidroja, ka par šādiem gadījumiem cietušais var vērsties policijā ar iesniegumu.

Šorīt no rīta medijiem tika izsūtīts paziņojums “Itera Latvija” kolektīva vārdā, ka mūžībā vakar 76 gadu vecumā devies ilggadējais gāzes transportkompānijas prezidents Juris Savickis. Latviajs Radio, sazinoties ar “Itera Latvija” pārstāvi, gan tika teikts, ka tā ir viltus ziņa. — Latvijas Radio Ziņas (@LRZinas) December 8, 2022

Bet tad teica, ka sveiks un vesels, vai tomēr – nē? — Baiba Strautmane (@BaibaStrautmane) December 8, 2022

Man arī atnāca nez kāpēc. Visi adresāti turklāt atklāti ar visiem epastiem – nosūtīts visiem medijiem. — Dace Ruksane (@Ruksane) December 8, 2022

Ziņa medijiem un dažādām sabiedrībā zināmām personām tika izsūtīta no aizdomīgas e-pasta adreses “[email protected]”.

Ziņu aģentūras LETA arhīvs liecina, ka Savickis bijis VDK ārējās izlūkošanas nodaļas darbinieks, no 1996 . gada strādājis “Latvijas Krājbankas” padomē, bet no 1999. gada bijis SIA “Itera Latvija” prezidents, vēlāk ievēlēts kā “Itera” pārstāvis “Latvijas gāzes” padomē.

No 2002. gada dažādos laikos darbojies vairākās ar uzņēmējdarbību saistītās padomēs – “Latvijas gāzes”, “Olainfarm”, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, kā arī “Itera Latvija”. Paralēli bijis Latvijas Tenisa savienības prezidents.

Žurnāls “Klubs” Savicki minējis Latvijas 100 miljonāru sarakstā.