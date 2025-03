TV šovu zvaigzne Magone Liedeskalna

Izskatās, ka šķietamais pamiers starp Venti un šova “Slavenības. Bez filtra” zvaigzni Magoni Liedeskalnu draud izgaist – dodoties ekskursijā, Ventis atkal kļūst dusmīgs un prasa no Magones skaidru atbildi par abu attiecību statusu.

Saruna, kas sākas ar Magones piedāvājumu pakasīt muguru, ātri pārvēršas par asu vārdu apmaiņu. Ventis atbild ar nepieklājīgu izteicienu, un Magone norāda, ka “to” ķermeņa daļu viņš pats var pakasīt.

Ventis izsaka neizpratni par to, kāpēc Magone vispār piekrita doties ceļojumā kopā ar viņu, ja viņa nevēlas ar viņu kopā būt. Magone skaidro, ka vēlas iepazīt Venti dzīvē, bet Ventis pauž, ka viņa izvairās no tiešas atbildes sniegšanas. Abi nonāk pie secinājuma, ka viņiem ir no jauna jāiepazīstas. Magone pauž, ka viņai vajadzīgs pavadonis, kas spēj parūpēties par viņu un palīdzēt ikdienas darbos.

Ventis apsūdz Magoni fantazēšanā, bet Magone aizstāvas. “Tev ir vajadzīgs pavadonis dzīvei?” jautā Ventis un atgādina viņai senu izteicienu: “Jūtu dir*anu, bet klausos!” Magone atbild, ka nav dzirdējusi šādu izteicienu. Ventis paskaidro Magonei, ka viņa nevar prasīt labu attieksmi pret sevi, ja pati pret Venti izturas slikti.

Viņš vairākkārt uzsver, ka vēlas, lai Magone pret viņu izturas labi, bet tā vietā Ventis ir viņas upuris. Magone skaidro, ka viņai “vajadzīgs pavadonis, nevis upuris”, bet Ventis turpina pārmest Magonei nespēju skaidri formulēt, ko tad viņa īsti vēlas. Viņš interpretē Magones vārdus kā netiešu atteikumu.

Saruna noslēdzas ar abpusējiem pārmetumiem un nepieklājīgu žestu no Venta puses. Aizkadrā Magone atzīst, ka viņai ir aizdomas, ka “Ventis pats nezina, kāpēc viņš tā uzvedas”.