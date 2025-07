Publicitātes foto

Spēlējam “Latvijas Meža dēkaini” un iepazīstam dažādus biotopus Ieteikt







Arī šogad visi dabas draugi ir aicināti piedalīties vides spēlē “Latvijas Meža dēkainis”, kuras laikā varēsim ne vien atklāt jaunas AS “Latvijas valsts meži” (LVM) izveidotās un uzturētās bezmaksas atpūtas vietas, bet arī tuvāk iepazīt tur sastopamās dabas vērtības. LVM vides komunikācijas vadītāja Kate Beresņeva norāda, ka šogad spēle norisinās citās LVM atpūtas vietās nekā pērn un šogadvisi spēles jautājumi ir saistīti ar īpaši aizsargājamiem biotopiem jeb dzīvotnēm.

Reklāma Reklāma

“Latvijas Meža dēkainis” pērn guva ievērojamu iedzīvotāju atsaucību. Kate Beresņeva stāsta, ka spēles aktīvākais dalībnieks – gados jauns vīrietis, kurš ikdienā strādā IT jomā, trīs mēnešu laikā apmeklēja 19 LVM atpūtas vietas dažādos Latvijas novados. “Viņa maršruts veda no tālākā Kurzemes gala līdz tālākajam Latgales galam un vēlāk viņš teica, nav varējis pat iedomāties, ka valsts mežos ir tik daudzas brīvi pieejamas un daudzveidīgas atpūtas vietas. Tas viņam devis idejas ne vienam vien brīvdienu galamērķim,” atceras Kate Beresņeva. Vēl viena aizkustinoša atsauksme saņemta no Valsts sociālā aprūpes centra “Zemgale” filiāles “Ropaži”. Tās iemītnieki kopumā bija apmeklējuši 8 atpūtas vietas un atzina, ka spēle viņiem devusi impulsu izbraukt dabā, doties uz noteiktām atpūtas vietām, rīkot tur piknikus un, protams, meklēt atbildes uz “Latvijas Meža dēkaiņa” jautājumu. Tas ļāvis viņiem dažādot ikdienu un sagādājis daudzus patiešām priekpilnus mirkļus.

Publicitātes foto

Iepazīstam biotopus

Pagājušajā gadā spēlei bija izvēlētas 35 LVM atpūtas vietas, šogad tādas ir 34. Katrā no tām ir uzstādīta spēles zīmē zilā krāsā, kuru ir viegli pamanīt. Ja pagājušajā gadā jautājumi bija saistīti ar konkrētās vietas vēsturi, piemēram, kā radies tas vai cits nosaukums, tad šogad jautājums ir saistīts ar Eiropas Savienības aizsargājamiem biotopiem, kuru LVM plašajā saimniecībā netrūkst. LVM gādībā ir 23 dažādi mežu, purvu, zālāju, kāpu un ūdeņu biotopi 122 863 hektāru platībā. Liela daļa no vairāk nekā 300 LVM izveidoto un uzturēto bezmaksas atpūtas vietu ir izvietotas šo biotopu lokā. “Piemēram, Pūsēnu kalnā, kur sastopamas mežainās piejūras kāpas, arī jautājums būs par tām – piemēram, kāda šim kāpām ir funkcija, kā šis biotops veidojies vai kāds cits ar to saistīts jautājums, teiksim, kāda no sugām šajā biotiopā ir sastopama. Savukārt Pūrciema baltās kāpas apmeklētāji, atbildot uz jautājumu, varēs uzzināt vairāk par pelēkajām kāpām raksturīgajiem augiem,” stāsta LVM vides komunikācijas vadītāja. Ir doti vairāki atbilžu varianti un to, kurš šķiet pareizākais, jāatzīmē telefonā un var uzzināt, vai esam “trāpījuši desmitniekā” vai nē. Katrs jautājums sākas ar pavisam īsu biotopa aprakstu, bet pēc atbildes iesniegšanas, tiek saņemts arī atbildes skaidrojums kurā rodama vēl papildu informācija par konkrēto biotopu vai tam raksturīgo sugu. Tādejādi tikai ar viena jautājuma starpniecību katrs spēlētājs var uzzināt kaut ko jaunu vai interesantu par šiem biotopiem,” skaidro Kate Beresņeva.

Publicitātes foto

Kā piedalīties spēlē?

Lai piedalītos spēlē, dalībniekiem tik vien nepieciešams, kā uzlādēts viedtālrunis ar neierobežotu interneta pieslēgumu un GPS funkciju atrašanās vietas noteikšanai. Spēles ģeogrāfija ir plaša un aptver LVM dabas objektus un labiekārtotās atpūtas vietas visā Latvijā. To saraksts ir atrodams LVM interneta vietnē mammadaba.lv sadaļā “dēkainis” .

Noteikumi ir vienkārši – attiecīgajā atpūtas vietā dabā jāmeklē pie koka piestiprināta zila norāde, jānoskenē uz tās esošais kvadrātkods, jāreģistrējas un jāatbild uz jautājumu – tā tiks pieteikta dalība spēlei. Līdz 11. oktobrim apmeklējot vismaz trīs no 34 atlasītajām atpūtas vietām, būs iespēja piedalīties balvu izlozē. Tiks izlozēti trīs dalībnieki no visiem tiem, kuri būs apmeklējuši vismaz trīs atpūtas vietas un visās pareizi atbildējuši uz doto jautājumu. Kas būs veicināšanas balvās, lai paliek intrigai, taču, kā saka Kate Beresņeva, pati galvenā balva jau ir šī iespēja pavadīt brīvo laiku skaistajā Latvijas dabā sakoptās atpūtas vietās.

Publicitātes foto