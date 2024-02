Staķis par civilo aizsardzību: “Sākam kaut vai ar pagrabu iztīrīšanu! Tāpat kā to dara Ukrainā” Ieteikt







“Rīga kopumā var sev uz pleca uzsist, jo vismaz mēs esam tā pašvaldība, kas patiešām par šiem jautājumiem domā,” tā intervijā TV24 raidījumā “Ziņu top” atzina Rīgas domes deputāts (PRO), Aizsardzības ministra ārštata konsultants aizsardzības politikas jautājumos un EP deputāta amata kandidāts Mārtiņš Staķis, atbildot uz jautājumu, vai Rīgas nākamā gada budžetā paredzētie 400 miljoni eiro civilās aizsardzības pasākumiem būs pietiekama summa. Turklāt Rīgas domnieki esot noraidījuši “Progresīvo” rosinājumu padarīt Rīgas pagrabus par drošām bumbu patvertnēm.

“Un tas ir pateicoties tam, ka man izdevās pierunāt vienu lielisku cilvēku, kas arī šobrīd vada mūsu pārvaldi, pārnākt darbā uz Rīgu, kurš vienkārši ir savas jomas profesionālis. Mēs redzam rezultātu. Tas, kas mani sadusmoja visās šajās runās, ka strīdas pašvaldība ar valsti, kā pienākums šis ir – valsts vai pašvaldības? Man ir jautājums – kas ir Latvijas iedzīvotāji – pilsētas vai valsts iedzīvotāji? Ko mēs dauzāmies ar šiem jautājumiem? Protams, tas ir jādara tam, kas to visabāk prot un saprot. Manuprāt, tā ir pašvaldība. Sākam kaut vai ar pagrabu iztīrīšanu! Tik vienkārši! Tāpat kā to dara Ukrainā un tā tālāk,” tā TV24 raidījumā ieteica Staķis, runājot par civilās aizsardzības pasākumiem Rīgā.

Tāpēc bijis “Progresīvo” priekšlikums pagrabus padarīt par drošām bumbu patvertnēm. “Kamēr mēs gaidīsim, kamēr izstrīdēsies, kurš par to ir atbildīgs, var vienkārši pazaudēt ļoti daudz laika. Ukraina šiem jautājumiem piegāja daudz, daudz vienkāršāk un panāca daudz labāku efektu, nevis strīdoties, bet darot. Tāpēc tāds priekšlikums no mūsu puses,” piebilda Rīgas domes deputāts Staķis.

Vai Staķis joprojām domā, ka pašvaldībām būtu jādod iespēja aizņemties naudu ar valsts garantijām, lai varētu pielāgot šīs patvertnes? Uz šo raidījuma vadītājas jautājumu Staķis atteica: “Tas dotu rezultātu noteikti! Tā jau ir, ka pašvaldībām nav naudas. Tāpēc jau tās visu laiku saka – valsts vai pašvaldību pienākums? Nu tad lai valsts aizdod naudu, un tad jau tas ir pašvaldību pienākums, tad jau vairs pašvaldībām nekādu attaisnojumu šajā ziņā nebūtu.”

No 11 civilajām krīzēm, kādas vispār varētu būt, viena no tādām, protams, ir militārā krīze. Un attiecībā uz miltāro krīzi – tā ir aizsardzības sektora atbildība, tā norādīja Staķis, diskutējot par to, vai gadījumā mēs Latvijā par daudz nepaļaujamies uz iekšlietu resoru un iekšlietu ministru dažādu krīzes plānu sastādīšanā un atbildības noteikšanā.

“Ja paskatāmies Igaunijas piemēru, jāsaka, ka igauņiem ir ļoti labi šī sistēma šobrīd sakārtota. Tā tomēr ir iekšlietu sistēma, kas rūpējas par to, kas Latvijā tajā laikā varētu notikt iekšpusē. Ir skaidrs, ka tad, nedod dievs, ja sāksies karš, tad armija būs pie robežām, un viņiem [iekšlietu resoram] būs jātiek galā ar to, kas notiek šeit iekšpusē, ne jau armijai. Tā kā tur ir pilnīga loģika,” tā TV24 raidījumā “Ziņu top” uzsvēra Staķis.

Tomēr Staķis norādīja, ka Aizsardzības ministrija būtu gatava “spēlēt lielāku lomu un kaut vai būt iniciatori” šajos procesos. Tāpēc viņš, būdams ne tikai Rīgas domnieks, bet arī Aizsardzības ministra ārštata konsultants aizsardzības politikas jautājumos, esot jau lūdzis aizsardzības ministram Andrim Sprūdam iespēju “vairāk nodarboties ar šiem jautājumiem”. Pirmais, ko Staķis tad darītu, – aizbrauktu ciemos pie igauņiem, jo varbūt “viņi iedotu to savu sistēmu mums”.