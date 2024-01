“Seifs nedrīkst būt zem gultas nomests…” Staķis skaidro, kāpēc katram zemessargam mājās nevajadzētu turēt ieroci Ieteikt







“Visiem zemessargiem mājās ir ekipējums – to es varu apliecināt! Bet ne visiem zemessargiem mājās ir ierocis, bet daudziem ir, un es neesmu drošs, ka visiem vajag,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” sacīja Rīgas domes deputāts Mārtiņš Staķis (PRO), diskutējot par bijušā premjera, LNNK dibinātāj Einara Repšes pausto nostāju, ka ir nepieciešams strādāt pie tā, lai katram zemessargam mājās ir nopietns bruņojums un apdraudējuma brīdī spētu ātri reaģēt, turklāt visiem zemessargiem būtu jāatļauj mājās turēt ieroci.

“Par to mēs daudz un skaļi nerunājam! Ir zemessargiem mājās ir ieroči, viņi zina, kas viņiem būs jādara, kāds būs viņu uzdevums tajā dienā. Kāpēc es esmu pret to, ka visiem? Pirmkārt, ne visi, kas ir zemessargi, ir aktīvie zemessargi. Aktīvie ir tie, kuri vismaz 20 dienas gadā ir aktīvie zemessargi, ir kuri 60-70 dienas…Es arī knapi tās 20 dienas aizvelku, bet es sevi vēl lieku pie aktīvā gala,” pauda Staķis.

Turklāt zemessargam mājās tad ir vajadzīgs seifs, ja katram ļautu turēt mājās ieroci. “Tam seifam ir jābūt noteiktā vietā, kas atbilst tam – tas nedrīkst būt vienkārši zem gultas nomests…Tas nevar būt nomests, jābūt pieskrūvētam, tātad tev to vietu ir jāpārbauda. Tam ierocim…Reizi gadā pie tā jāaizbrauc, jāpārbauda, vai ir ierocis vai munīcija? Šim ierocim ir jābūt uzturētam, tīrītam un galu galā piešautam. Un vēl ir transportēšanas jautājums. Iedomājaties, ja zemessargi uz mācībām dotos ar ieročiem sabiedriskajā transportā? Tas varētu būt diezgan satraucošs skats,” pārliecināts ir Staķis.

Tomēr mazliet šo zemessargu skaitu var palielināt, kuriem būtu atļauja turēt ieroci mājās, pieļāva RD deputāts. “Es domāju, ka armija tieši to arī dara! Mēs vienkārši nekad skaļi nerunāsim, ka tas tā notiek. Tāpat es visiem zemessargiem gribu atgādināt vienu lietu – tā nav milzīga varonība, ja tu viens pats atver logu un sāc kādam no tā loga bērt virsū…Jo ir jāsaprot, ka šaus pretim. Tāpēc jau mēs Zemessardzē trenējamies vienībās, nodaļās ar speciālām taktikām, lai tu paliktu dzīvs,” skaidroja Staķis TV24 raidījumā “Preses klubs”.

Pie tam Staķis piebilda, ka tas būtu “ļoti jocīgi”, ja katrs pirktu savu ieroci. “Latvija ir atgriezusies pie tā, kas bija, tikai ir mācījusies no kļūdām, kad toreiz tie kalašņikovi mājās stāvēja,” uzskata Staķis, kurš vēl arī papildināja savu sakāmo par Šveici, kur, cik viņam zināms no paziņām, katram nav mājās ierocis. “Vismaz tajos kantonos, kur es esmu bijis, viņiem ieroču nav mājās. Bet tiešām viņiem katrā apdzīvotā vietā ir mazā ieroču noliktava, kur viņš zina, ka tur tajā stundā viņam jāaiziet un tas ierocis, ekipējums tur stāvēs. Un tas viņiem burtiski ir 15 līdz 30 minūšu attālumā no mājām,” zināja teikt Staķis par Šveici.

Plašāk skatieties pievienotajā video!