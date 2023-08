Staķis redz divus scenārijus, domājot par Rīgas attīstību un jauno koalīciju Ieteikt







Pirmdien, 21.augustā, TV24 raidījumā “Ziņu TOP” viesojās Rīgas domes deputāts Mārtiņš Staķis, kurš, pēc demisijas no Rīgas mēra amata, ir opozīcijas deputāts. Staķis neslēpj bažas, ka jaunā Rīgas domes koalīcija varētu censties būt tuvāk kapitālsabiedrībām.

Iepriekš publiskajā telpā Staķis paudis skepsi par jaunās koalīcijas sadalījumu un tās spējām veicināt Rīgas attīstību tuvākajā nākotnē.

“Man ir bažas. Domāju, ka pirmais, kas šobrīd notiks – ies un mēģinās būt tuvāk kapitālsabiedrībām. Tuvāk naudai. Lai to izdarītu ir jātiek klāt izpilddirektoram. Ja izpilddirektors ir ar raksturu, tad viņš to nepieļaus. Līdz ar to, domāju, būs divi scenāriji – mēģinās izdarīt spiedienu uz izpilddirektoru (meklējot pārkāpumu, tādejādi, iespējams, panākot atstādināšanu), kas saistīts ar lieliem PR riskiem. Otrs scenārijs, tiks izdomāts jauns politisks amats, piemēram izpilddirektora vietnieks darbam ar kapitālsabiedrībām,” uzskata Staķis.

Staķis arī aicina kapitālsabiedrību padomes valdes locekļus neklusēt, ja novēro savādas politiķu rekomendācijas, uzdevumus vai aicinājumus slēgt pareizos līgumus, un vērties pie viņa. Norādot, ka arī OSCD standarti nosaka to, ka jāmazina politiķu ietekme uz kapitālsabiedrībām.