FOTO: Indulis Burka

Starp lamināta plāksnēm parādījušās spraugas… Kā tās novērst? Ieteikt







Pavasarī remontēju virtuvi, bet ru­denī vairākās vietās starp lami­nāta plāksnēm parādījās sprau­dziņas. Sākumā nepievērsu tām pie­tiekamu uzmanību, taču pamazām tās kļuva platākas. Spraudziņās sāka krāties gruži…

Virtuvē ir samontēta virtuves ie­kārta, tāpēc pilnībā izjaukt grīdu un salikt to no jauna nav iespējams – jā­gaida līdz nākamajam lielākam virtu­ves remontam, jo šādas spraudziņas visbiežāk parādās, jo virsma, uz ku­ras uzklāts lamināts, nav pietiekami līdzena.

Šoreiz izmantoju vinila la­minātu ar jau pielīmētu apakšklā­ju. Pirms tam uz grīdas bija lamināts no MDF loksnēm un putupolietilēna apakšklājs. Lamināts izdila, taču lok­snes cita no citas neatdalījās, tāpēc nebija aizdomu, ka pamats nav pietie­kami līdzens. Meklējot iespējamos risinājumus, kādā no celtniecības padomu kanā­liem Youtube pamanīju videosižetu, kā līdzīga problēma tika atrisināta ar ļoti vienkāršiem līdzekļiem – abpusējo līmlenti, koka klucīti un āmuru.

Pirms ķēros pie lokšņu savienoša­nas, ar smalku plastmasas irbulīti, zobu suku un putekļsūcēju rūpīgi iztīrīju la­mināta lokšņu atslēgas. Tajās nedrīkst palikt ne mazākais gruzītis!

Tas īpaši svarīgi vinila lokšņu gadījumā, jo atslē­gas izgatavotas ļoti precīzi.

Turklāt ma­liņas ir ļoti plānas un trauslas.

Rūpīgi iztīra savienojuma vietu. Pie saplākšņa klucīša pielīmē abpusējo līmlenti un noņem aizsargslāni

Kad viss bija sagatavots, pie biezā­ka saplākšņa gabaliņa pielīmēju ab­pusējās līmlentes gabaliņu, tad klucī­ti pie aizmukušās lamināta loksnes ne­tālu no spraudziņas.

Klucīti pielīmē pie lamināta loksnes un klaudzina ar āmuru. Lai klucīti nenorautu no lamināta, sit mazliet ieslīpi – 10–15 grādu leņķī – pa klucīša gala augšējo daļu.

Viegli klaudzinot ar āmuru pa klucīša galu, loksne lēnām sāka kustēties vēlamajā virzienā, līdz abas loksnes pilnībā sakļāvās.

Visu triju spraudziņu aizdarīšana aizņēma tikai 15 minūtes. Jārēķinās gan, ka ar laiku spraudziņas var parādīties no jauna, jo netika novērsts to rašanās ie­mesls. Grīdas pamatu varēs izlīdzināt, kad tiks plānots kapitālais remonts.