Starptautiska žūrija Rīgas restorānus atzinusi par labākajiem Baltijā







Rīgas restorāni atkārtoti izpelnījušies augstāko atzinību konkursā Baltic Wine & Drinks Awards, kurā starptautiska žūrija sadarbībā ar Liebherr noskaidro Baltvijas valstu vīnmīļu iekārojamākos restorānus un bārus, izvērtējot teju 50 restorānu un vīna bāru vīnu kartes. Labāko laurus konkursā plūca arī Rīgas bāri un vīna veikali, kuru piedāvājums atzīts par vīna un dzērienu cienītājiem aizraujošāko Baltijā.

Pirmo reizi konkursa publiskā balsojumā tika noskaidroti arī Baltijas TOP 50 vīnziņi – populārākie sava aroda meistari vīnmīļu ieskatā. Konkursa Top 10 no Latvijas iekļuva Ivars Kalniņš (Riviera), Agnese Gintere (Barents), Tatjana Iovko (Wine House), Ingūna Majore (Kest), Jānis Kaļķis (ELVI) un Dmitrijs Sinkevičs. Konkursa organizatori cer, ka tāpat kā Michelin zvaigžņu atzinība, arī Baltic Wine & Drinks Awards rezultāti Latvijas un Baltijas restorāniem sniegs atbalstu, palīdzot piesaistīt Baltijas un ārvalstu gastrotūristu plūsmu.

Konkursā kopumā tika vērtēts 64 Baltijas valstu vadošo restorānu, vīna bāru, kokteiļbāru, viesnīcu restorānu un specializēto vīna veikalu piedāvājums jeb vīna un dzērienu kartes. Apbalvošanas ceremonijā, kas 23. novembrī norisinājās festivālā Riga Wine & Champagne, par labākajiem atzīti jeb ar trīs zvaigznēm visvairāk novērtēti tika tieši Rīgas restorāni un bāri. Kopumā Baltijas Top 20 iekļuvuši deviņi Latvijas, septiņi Igaunijas un četri Lietuvas restorāni un vīna bāri, par labākajiem Latvijā ieceļot tādus rīdzinieku iecienītus restorānus kā Barents, Truff Le Pig, Riviera, Noble Wine, Max Cekot Kitchen, Snatch, B7 un WhiteHouse. Vīna veikalnieku kategorijā par labākajiem ar trim zvaigznēm atzīti Noble Wine un Barents Wine Collectors, savukārt, izvērtējot dzērienu piedāvājumu, par labāko kokteiļbāru tika atzīts Barents, ar trim zvaigznēm novērtējot arī Whitehouse kokteiļu un dzērienu piedāvājumu.

Restorānu piedāvājumu žūrija vērtēja, analizējot vīna karšu saturu (pārstāvētie vīni, ražas gadi, atbilstība restorāna virtuvei un specifikai, specializācija), izcenojumus, prezentāciju un pārskatāmību, kā arī pārsteiguma elementu. Restorāniem tika piešķirti vienas, divu un trīs zvaigžņu Baltic Wine & Awards apbalvojumi. Starptautiskās žūrijas lielākās zvaigznes bija Billijs Vāgners (Nobelhart & Schmutzig, World’s Top 50 restorāna īpašnieks un vīnzinis, Berlīne) un Stefans Kletners (viens no Austrijas Top vīnziņiem, piecu zvaigžņu restorāna Burg Vital Resort in Oberlech galvenais vīnzinis), bet Baltiju pārstāvēja Arūnas Starkus (tiek uzskatīts par Lietuvas vīna kultūras pamatlicēju), Jānis Volkinšteins (vīna bāra Vieta, trīskārtēja titula “Baltijas labāka vīnu karte” īpašnieks), Lauris Grass (Mākoņa un Dzērienu meistarklašu meistars) Mikk Parre (konkursa “Labākais Eiropas, Āfrikas un Tuvo Austrumu vīnzinis 2024” uzvarētājs, Igaunija), Mārtiņš Pīlēns (My Wine Design dibinātājs un “Labākais vīna kartes dizains” specbalvas pasniedzējs), Aleksei Pogrebnoi (Michelin zvaigznes restorāna Noa Chef’s Hall Tallinā vīnzinis) un žūrijas priekšsēdētājs Aigars Nords (Riga Wine & Champagne, konkursu Latvijas Gada vīns un Baltic Wine & Drinks Awards dibinātājs, grāmatas “Vīns un Nords” autors).

Top 12 Baltic Wine List Awards Latvijas restorāni un vīna bāri, 2 un 3 zvaigžņu ieguvēji

*** Barents – labākā augstākās raudzes vīnu karte Baltijā, labākais Fine-Dining restorāns vīnmīļiem Baltijā

*** Truff Le Pig – labākais vīna bārs Baltijā, labākais vīna kartes dizains

*** Riviera – labākā Casual-dining vīnu karte Baltijā

*** Noble Wine – labākais vīna bārs-veikals Baltijā

** Max Cekot Kitchen – specbalva par šampanieša un nobriedušu bordo vīnu izvēli

** Snatch restaurant – labākais jaunpienācējs Latvijā Casual-restaurant kategorijā, specbalva par labāko vidēja izmēra vīna karti Latvijā

** B7 – specbalva par labāko maza izmēra vīnu karti Baltijā

** Tauro – labākā ultra-premium klases vīna karte Baltijā, specbalva par labāko Kalifornijas vīnu piedāvājumu Baltijā

** Lowine Bar – labākais natural-wines piedāvājums starp bistro un restorāniem Baltijā, specbalva par labāko Čehijas vīnu karti Baltijā

** Restorāns Whitehouse – specbalva par lielisku klasisko reģionu vīna karti

** Babo – labākais jaunpienācējs Casual-dining restorānu kategorijā

** Gutenbergs Terrace – labākais viesnīcas restorāns vīnmīļiem Latvijā

Top 5 Baltic Wine & Drinks Retailer Awards Latvijas pārstāvji

*** Barents Wine Collectors – labākais augstākās raudzes vīnu mazumtirgotājs Baltijā

*** Noble Wine – labākais vīnu mazumtirgotājs Baltijā

* Kabinett – labākais mazais vīnu mazumtirgotājs Latvijā

* prikeshop.lv – labākais augstākās raudzes vīnu on-line piedāvājums Latvijā

* Wine House – specbalva par labāko cenas un kvalitātes attiecību mazo vīnu mazumtirgotāju vidū

Top 6 Baltic Drinks Awards Latvijas pārstāvji

*** Barents Cocktail and Seafood Bar – labākais dzērienu un kokteiļu bārs Baltijā

*** Whitehouse – labākais Fine-dingin restorāns dzērienu un kokteiļu mīļiem

** This Place Doesn’t Need a Name – specbalva par izcilu cenas un kvalitātes attiecību kokteiļu kartē

** Akustika – specbalva par izcilu cenas un kvalitātes attiecību kokteiļu kartē

** 36.line Grill Restaurant – specbalva par stipro dzērienu dažādību un klasisko kokteiļu izvēli

** B Bārs restorāns – specbalva par klasisko un oriģināl-kokteiļu izvēli

Ar visu Baltijas valstu restorānu novērtējumu var iepazīties: https://balticwinelists.com/en/baltic-wine-drinks-awards/winners-24

Balsojumā pirmoreiz noskaidro Baltijas populārākos vīnziņus

Lai veicinātu vīnziņu profesijas prestižu un izpratni sabiedrībā, Baltic Wine & Drinks Awards šogad ieviesa jaunu balvu – Baltijas TOP 50 vīnziņu balsojumu. Vispirms Baltic Wine & Drinks Awards

pieteikumu iesniedzēji tika aicināti nominēt līdz pieciem vīnziņiem, kuri izcēlušies ar lieliskām zināšanām, viesmīlību un ieguldījumu nozares attīstību, bet otrajā kārtā ikviens varēja balsot par Top 50 Baltijas vīnziņiem.

TOP 10 Baltijas vīnziņi

1. Aleksei Pogrebnoi (Igaunija)

2. Edgaras Kazokaitis (Lietuva)

3. Ivars Kalniņš (Latvija)

4. Agnese Gintere (Latvija)

5. Tatjana Iovko (Latvija)

6. Gintautas Jašinskas (Lietuva)

7. Ingūna Majore (Latvija)

8. Dmitrijs Sinkevičs (Latvija)

9. Jānis Kaļķis (Latvija)

10. Daniel Tur (Lietuva)

Ar pilnu balsojuma topu var iepazīties Baltic Wine & Drinks Awards mājaslapā: https://vote.balticwinelists.com/