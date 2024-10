Starptautiskajā PMNET Forumā parakstīti sadarbības memorandi, kas sekmēs Latvijas veidošanos par vienu no precīzijas medicīnas centriem Eiropā Ieteikt







Dalībai gadskārtējā starptautiskajā PMNET Forum jeb Precīzijas medicīnas tīklošanās forumā reģistrējās vairāk nekā 600 cilvēku no 31 pasaules valsts. Trīs gadu laikā tā ir izveidojies par vienu no vadošajām precīzijas medicīnas platformām Ziemeļeiropā, kurā tiekas zinātnieki, ārsti, slimnīcu vadība, pacientu organizācijas, veselības aprūpes iestāžu, veselības nozares uzņēmumu un politikas veidotāji, lai apspriestu aktualitātes, un sadarbību precīzijas medicīnas attīstībā Latvijā un pasaulē, kā arī apmainītos ar dažādu valstu pieredzi.

Veselības ministrs Hosams Abu Meri forumā norādīja: “Medicīna ir viens no sektoriem, kas nepārtraukti attīstās tehnoloģiju, zinātnes, ārstēšanas metožu un pacientu vajadzību ziņā. Veselības aprūpes ierobežotā budžeta apstākļos precīzijas medicīna ir elastīgāks veids, kā mēs varam veselības aprūpē iekļaut jaunas ārstēšanas metodes un efektīvāk izlietot publisko finansējumu. Precīzijas medicīna vairs nav nākotnes vīzija – tā jau ir daļa no mūsdienu medicīnas, tostarp tā ienāk Latvijā. Es ticu, ka Latvija ir ceļā, lai kļūtu par biomedicīnas izcilības centru pasaulē ar atbilstošu pakalpojumu un produktu klāstu, pateicoties mūsu zinātniekiem, ārstiem, universitātēm un slimnīcām.”

Savukārt Rīgas Stradiņa universitātes rektors Aigars Pētersons atzina, ka visiem foruma dalībniekiem ir kopējs mērķis – kā ar precīzijas medicīnas starpniecību uzlabot slimību diagnostiku un ārstēšanas metodes, lai iegūtu labākus rezultātus. Mūsdienās medicīna piedzīvo strauju attīstību un nepārtrauktas inovācijas un tehnoloģijas. Forums ir kļuvis par nozīmīgu tradīciju, ko rīkosim arī nākamgad, lai pulcētu labākos Latvijas un pasaules ekspertus un pārrunātu precīzijas medicīnas virzību.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktors Raivis Bremšmits informē: “Precīzijas medicīna ir kaut kas vairāk – tas ir par dzīvību glābšanu un zināšanām un talantu to izdarīt. Šī medicīnas joma nav iespējama bez jaunākajām tehnoloģijām, bet inovāciju radīšana nozīmē sadarbību starp dažādiem sektoriem un dažādu rīku kombinēšanu, piemēram, digitalizāciju, mākslīgo intelektu, kas rada jaunas pieejas un iespējas. Atslēgas vārdi precīzijas medicīnai ir spēja būt daudz ātrākiem, efektīvākiem un uz rezultātu orientētiem. Atšķirībā no lielvalstīm mūs raksturo spēja ātrāk pielāgoties pārmaiņām un atrast savu nišu. Pateicoties mūsu zinātniskajam potenciālam, infrastruktūrai un prasmēm sadarboties savā starpā, mēs varam sniegt būtisku ieguldījumu precīzijas medicīnas attīstībā nākotnē.” Lai to veicinātu, foruma ietvaros notika medicīnas tehnoloģiju industrijas izstāde. Latvijas uzņēmumi un starptautisko uzņēmumu pārstāvniecības iepazīstināja foruma apmeklētājus ar pakalpojumiem medicīnas un lielo datu jomā. Papildus atbalstītāju Roche, Illumina un Novartis stendiem, apmeklētāji iepazinās ar piedāvājumu no uzņēmumiem Bioavots, iGem, Longenesis, Caszyme, The Force Latvia, Bdetect, Fungo, Medon, CellBox Lab, Euformatics un Oxford Nanopore Technolgies un Baltijas Biomateriālu ekselences centrs. Stendu izvietošana uzņēmumiem tika nodrošināta ar LIAA atbalstu.

PMNET Forumā piedalījās lektori no ASV, Rietumeiropas, Skandināvijas, Izraēlas, Lietuvas un Igaunijas. Pateicoties foruma mērogam, var uzskatīt, ka Latvija un Rīga veidojas kā viens no Eiropas precīzijas medicīnas, pētniecības un inovācijas centriem.

Foruma ietvaros tika noslēgti 4 memorandi par tālāku sadarbību. Bērnu klīniskā universitātes slimnīca un Nīderlandes Princeses Maksimas centrs parakstīja vienošanos, kas paredz Izcilības centra precīzijas medicīnā pediatrijā izveidi Latvijā. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Universitāte un Organiskās sintēzes institūts parakstīja vienošanos par dalību EATRIS – Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijā (ERIC). Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, RSU, Rīgas Tehniskā universitāte nostiprināja partnerību pētniecības un attīstības ekosistēmas jomā, nodrošinot modernus medicīnas sasniegumus, kas uzlabos pacientu aprūpi un sabiedrības veselību. Šīs sadarbības mērķis ir virzīt Latviju uz pasaules līdera pozīcijām pacientu centrētu medicīnas tehnoloģiju un veselības aprūpes inovāciju jomā. Savukārt pēdējā sadarbība izveidota starp Bērnu klīniskā universitātes slimnīcu, Rīgas Stradiņa universitāti, Bērnu slimnīcas fondu un Latvijas bērnu onkoloģijas fondu, lai veicināt precīzijas medicīnas attīstību Latvijā, īpaši bērnu veselības aprūpē.

Pirmo reizi PMNET Foruma ietvaros notika veselības hakatons “Riga iDays” sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta veselības kopienu (EIT Health). Šajā hakatonā studenti no visas Latvijas attīstīja idejas veselības jomā, sadarbojoties ar nozares ekspertiem un veidojot inovatīvus risinājumus, kas var palīdzēt risināt aktuālas veselības aprūpes sistēmas problēmas Latvijā un ārvalstīs.

Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā (AmCham) iepazīstināja ar viedokļa ziņojumiem. Viens no tiem “Precīzijas medicīnas attīstība Latvijā – pievienotā vērtība pacientiem un cilvēkkapitāla attīstībai, iespēja ekonomikas izaugsmei” pasvītro precīzijas medicīnas pienesumu pacientiem un ekonomikai kopumā. Ziņojums aicina nepieciešamību ciešāk sadarboties visām iesaistītajām pusēm, tādā veidā nodrošinot mērķtiecīgu precīzijas medicīnas attīstību Latvijā.

10. un 11. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā norisinājās 3. starptautiskais PMNET Forums. Šogad uzsvars tika likts uz precīzijas medicīnu un saistītajām jomām, piemēram, ģenētiku, funkcionālām metodēm, dažādu valstu pieredzes apmaiņu. Forums pulcēja tos cilvēkus, kas ir atbildīgi par nākamajiem soļiem pacientu aprūpes un medicīnas attīstībā Latvijā, kā arī forumā tika diskutēts, kā palielināt pacientu iesaisti un risināt jautājumu par cilvēkresursu nodrošinājumu medicīnas nozarē.

Precīzijas medicīna ir jauna pieeja slimību ārstēšanai un profilaksei, kurā ņemta vērā katra cilvēka ģenētiskā daudzveidība, vide un dzīvesveids. Foruma mērķis ir uzlabot pacientu aprūpi un rezultātus, veicinot precīzijas medicīnas attīstību un ieviešanu klīniskajā praksē, lai tā Latvijā kļūst pieejamāka.

PMNET forums ir kļuvis par nozīmīgu pasākumu, pateicoties gan vietējo, gan starptautisko ekspertu ieguldījumam. Forumu organizē Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas Stradiņa universitāte, Bērnu slimnīcas fonds, Latvijas bērnu onkoloģijas fonds, Ekonomikas ministrija, Veselības ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, kā arī vairākas pacientu organizācijas, sadarbojoties ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru, Amerikas Tirdzniecības palātu Latvijā, Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu un Paula Stradiņa klīnisko universitātes slimnīcu.

Plašāka informācija par foruma programmu un runātājiem pieejama vietnē www.pmnetforum.com.