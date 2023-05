STOPkadri: Daudzās Latvijas skolās neizmanto par Eiropas miljoniem iegādātos portatīvos datorus Ieteikt







Pateicoties Eiropas savienības fonda finansējumam Latvijas skolas kopumā saņēmušas vairāk nekā 25 tūkstošus portatīvos datorus, kas paredzēti 7. – 9. to klašu skolēniem. Tomēr Izglītības un zinātnes ministrijā pauž neapmierinātību un neizpratni, kāpēc daļa no šiem datoriem skolās joprojām netiek izmantoti, šonedēļ vēsta TV24 raidījums “STOPkadri”.

Pirms aptuveni 2 gadiem Valsts prezidents Egils Levits, toreizējā izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, citi ministri, pašvaldību savienības pārstāvji, Saeimas deputāti parakstīja sadarbības memorandu “Dators ikvienam bērnam”. Projekta virsmērķis – līdz 2025. gadam nodrošināt mācību procesam piemērotu datoru katram skolēnam un skolotājam.

Valsts prezidents Egils Levits toreiz uzsvēra: “Tas nav tikai vienkāršs datoru iepirkums, tā ir sistēma: tas nozīmē datori tiek iepirkti, pēc zināma laika datori tiek mainīti, tiek nodrošināta tehniskā apkalpe, tiek nodrošināta arī iespēja iemācīties rīkoties ar datoru.”

Lai sāktu īstenot memorandā nosprausto apņemšanos, tika izsludināts iepirkums. Divu pakāpju iepirkuma rezultātā tiesības piegādāt datortehniku izglītības iestādēm ieguva uzņēmums SIA “Baltijas Informācijas tehnoloģijas”. Datoru iegādes pirmajam posmam tērēti 10,5 miljoni eiro.

Šī gada sākumā projekta “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.–9. klasēm” ietvaros aptuveni 550 Latvijas skolas kopumā saņēma 25 tūkstošus Chrome Book tipa portatīvos datorus. Ar šo skaitu pietiek, lai ar ierīcēm nodrošinātu 41 procentu šīs vecuma grupas bērnus. Tomēr daudzās skolās datoru kastes stāv neatvērtas un pārklājas ar putekļiem. Statistika liecina, ka līdz aprīļa beigām aptuveni 26 procenti, jeb 6 līdz 7 tūkstoši šo datoru nebija pat ieslēgti.

Ilona Platonova, IZM Informācijas tehnoloģiju departamenta direktora vietniece: ““Ir pašvaldības, kuras izmanto gandrīz visus, ir pašvaldības, kurās vēl šī gada aprīlī bija 6 līdz 10 procentu izmantojamība.”

No lielajām pašvaldībām datorus retāk izmanto skolās, piemēram, Rīgā, Liepājā, no mazākām vietvarām – Saldū, Salaspilī, Balvos un citur. Iemesli, kāpēc datortehnika stāv neizmantota, ir vairāki. Pirmkārt, tie nav apdrošināti. Noteikumi paredz, lai bērni datorus drīkstētu ņemt uz mājām, pašvaldībām datori jāapdrošina. Taču tas neesot izdarīts, jo kavējās valsts budžeta pieņemšana, kas liedza vietvarās izsludināt jaunus iepirkumus, tostarp par apdrošināšanas pakalpojumiem. Otrkārt, ir skolas, kurās nav ierīkots pietiekami jaudīgs bezvadu interneta pieslēgums vairāku desmitu datoru izmantošanai vienlaicīgi.

Platonova turpina: “Mēs jau vairāku gadu garumā esam informējuši, ka “Dators ikvienam bērnam” kā aktivitāte ir paredzēta, ka datoru piegāde būs. Diemžēl, ne visās pašvaldībās tā ir bijusi pietiekami augsta prioritāte ieguldīt. Faktiski viņi ir atlikuši to uz laiku, kad datori atnāks, tad arī skatīsimies un tad, kad atnāk un skatās, tad arī saprot, ka infrastruktūra pagaidām tam nav gatava.“

Tikmēr Latvijas pašvaldību savienībā norāda, ka datoriem skolās bija jānonāk jau pirms gada, taču tas nenotika, jo iepirkums vairākkārt tika apstrīdēts. Esot arī jāņem vērā, ka lielajās pašvaldības par datortehnikas apdrošināšanu jārīko iepirkums, kas prasa laiku. Ir skolas, kurās šo datoru izmantošana atlikta, jo šobrīd ir aktuālākas prioritātes.

Ināra Dundure, LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos: “Jāņem vērā, ka mūsu izglītības sistēmā šobrīd un nepārtraukti notiek reformas, ir problemātika ar “Skola 2030” mācību līdzekļiem, ir problemātika ar sistēmu uzturēšanu, lai centralizētie eksāmeni varētu notikt uz IT platformas bāzes online. Un šobrīd esam vienojušies visos līmeņos, gan ar Izglītības un zinātnes ministriju, gan pašvaldībām, ka šobrīd mēs neaiztiekam pašvaldības un skolas, bet šobrīd visi spēki tiek likti, lai nodrošinātu eksāmenu norisi.”

Pēc 20. jūnija pašvaldības un izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji gatavi rīkot kopējas sanāksmes, lai saprastu, kas nepieciešams, lai sākot nākamo mācību gadu visās skolās izmantotu iepirktos portatīvos datorus.

Dundure turpina: “Mums ir jāveic grozījumi amatu katalogā, jo līdz ar šo datoru lielā skaitā ienākšanu Latvijas skolās ir nepieciešami IT speciālisti un IT mentori. Proti, IT speciālisti, kuri sniegs atbalstu pedagogiem, kuri sniegs atbalstu arī skolēniem.”

Nozares ministre Anda Čakša cer, ka par Eiropas fondu naudu iegādāto datoru dīkstāve neizraisīs sankcijas: “Bet, protams, šie datori, kuriem var sekot līdzi, cik bieži tie tiek izmantoti, kas viņus kā lieto ir ļoti būtiski, ka mēs tos tiešām izmantojam mācību satura apgūšanai, ka tas nav vienkārši skaisti kaut kur salikts skapjos.”

Latvijas skolām paredzēto datoru iepirkums turpināsies. Līdz 2025. gada beigām skolu datoru iegādei plānots vēl papildus investēt vairāk nekā 50 milj. eiro, nodrošinot ar datoriem arī pārējo klašu skolēnus.