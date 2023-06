STOPkadri: Radies satraukums, ka politiski mēģina kontrolēt neatkarīgu institūciju – Centrālo vēlēšanu komisiju Ieteikt







Līdz šim vairākus gadus par e-pakalpojumiem vēlēšanās rūpējās privātais komersants uzņēmums SOAAR, nodrošinot visus galvenos procesus – sākot ar kandidātu sarakstu sagatavošanu, iesniegšanu, vēlēšanu zīmju automātiskus sagatavošanu un beidzot ar vēlēšanu rezultātu iecirkņos noteikšanu – balsu saskaitīšanu, protokolu automātisku noformēšanu un rezultātu publicēšanu tiešsaistē.

Tomēr pagājušā gada nogalē pār uzņēmumu savilkās melni negaisa mākoņi, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ierosinājis kriminālprocesu. Uz notiekošo asi reaģēja arī politiķi un valdības vadītājs, kritizējot iepriekšējo Centrālās vēlēšanu komisijas vadību.

Plašāks komentārs par šo tēmu izskanējis šī vakara TV24 raidījumā “STOPkadri”.

Krišjānis Kariņš, ministru prezidents [LTV, Rīta Panorāma 17.05.2023]: “Tā pamatproblēma ir tāda, ka Iepriekšējā vadība bija paļāvusies uz vienu firmu informācijas tehnoloģiju firmu, kurai bija monopola tiesības, tas viss beidzās ar diezgan lielu skandālu. Tur ir […] kriminālprocess, tiesvedība laikam vēl nav notikusi. Tur ir lielas problēmas. Tas izaicinājums ir, ka veco sistēmu ir grūti lietot, bet nav jau nekas vietā.”

Uzņēmumā SOAAR pauž sašutumu par premjera izteikumiem un aicina valdības vadītāju tos atsaukt. Ierosinātie kriminālprocesi esot absurdi un nepamatoti. SOAAR vadītājs akcentē trīs momentus, kas rada satraukumu, proti, esot mēģinājumi neatkarīgu institūciju -Centrālo vēlēšanu komisiju – politiski kontrolēt, izslēgt sistēmas, kuru uzdevums ir gādāt caurspīdību vēlēšanās un noslepenot vēlēšanu iepirkumus.

Renārs Kadžulis, SOAAR vadītājs: “Mums bija tas gods nodrošināt vēlēšanas vismaz pēdējos desmit gadus, ko mēs darījām daudzkārt lētāk nekā visos citos projektos, kas notiek Latvijā un vēl jo vairāk nekā vēlēšanas tiek organizētas citās valstīs. Piemēram, ja Lietuvā vienu vēlēšanu nodrošināšana tieši programmu aspektos izmaksā 2 līdz 6 miljoni eiro. Tad to pašu tikai daudzkārt lielākā apmērā Latvijā mēs nodrošinājām desmit līdz 20 reizes lētāk. Kas arī bija mūsu konkurences priekšrocība – kvalitatīvi, precīzi termiņos, neko nekavējot un pa lētu cenu.”

SOAAR joprojām ir gatavi turpināt piedalīties vēlēšanu norisē. Tomēr maz ticams, ka tā notiks. Šonedēļ valdība lēma, ka pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām, kas notiks nākamgad jūnijā, visas vēlēšanu sistēmas tiks nodotas valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā.

Kristīne Saulīte, CVK vadītāja [TV24, “Preses klubs”, 13.06.2023.]: “Šīs te IT sistēmas un arī iepriekšējās sistēmas, kas bija izstrādātas – tās ir ļoti labas. Par to nav runa. Runa bija daļēji par to, ka kritiskā infrastruktūra, kas ir šīs vēlēšanu sistēmas, ka tās nevar palikt viena uzņēmuma pārraudzībā. Protams, tāpat VRAA apakšpakalpojumā būs sadarbība ar privāto industriju, tas ir pavisam pieņemami, tā ir normala lieta. Bet zināšanām ir jābūt valstij. Jo tā nevar būt, ka man ir uzņēmums un pēc 10 vai 15 gadiem es nolemju, ka man šis uzņēmums vairāk nebūs, kas paliek ar tām zināšanām?”

Centrālajā vēlēšanu komisijā uzsver, ka šonedēļ valdībā apstiprinātais risinājums ļaus CVK turpināt kvalitatīvu darbu pie vēlēšanu organizēšanas, metodikas un likumdošanas iniciatīvām, kamēr tehniskos IT sistēmu jautājumus pilnībā pārņems valsts reģionālās attīstības aģentūra.