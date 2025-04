Ilustratīvs foto. Foto: Zane Bitere/LETA

Strādājošajiem pensionāriem ir iespēja izvēlēties citu pensijas pārrēķina mēnesi. VSAA skaidro, kādā gadījumā tas būtu izdevīgi? Ieteikt







Strādājošie pensionāri no šodienas līdz nākamā gada 31.janvārim drīkst izvēlēties citu pensijas pārrēķina mēnesi, aģentūru LETA informēja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA).

Reklāma Reklāma

Tādā gadījumā pēc nākamā gada 1.aprīļa un turpmākos gadus VSAA pensiju automātiski pārrēķinās no personas izvēlētā mēneša pirmā datuma. Šādu kārtību paredz grozījumi likumā “Par valsts pensijām”.

VSAA skaidro, ka izdevīgi mainīt automātiskā pensijas pārrēķina mēnesi būtu tad, ja persona vēlas, lai pensiju pārrēķina pēc dzimšanas dienas, jo tas var ietekmēt pensijas apmēru pēc pārrēķina. To nosaka vērtība “G”, kas ir atkarīga no personas pilno gadu skaita.

Tāpat svarīgi mainīt automātiskā pensijas pārrēķina mēnesi varētu būt tad, ja 2026.gada 1.aprīlī pēc pēdējā pensijas pārrēķina vēl nebūs pagājuši 12 mēneši un persona vēlēsies pārrēķinu pirms 2027.gada 1.aprīļa.

Piemēram, ja cilvēks iesniegs iesniegumu 2025.gada 16.jūnijā, lūdzot pensiju pārrēķināt no 2025.gada 1.jūlija, VSAA veiks pensijas pārrēķinu no 2025.gada 1.jūlija. Ņemot vērā, ka 2026.gada 1.aprīlī vēl nebūs apritējis gads kopš iepriekšējā pārrēķina, VSAA neveiks automātisko pārrēķinu – automātiskais pārrēķins būs tikai 2027.gada 1.aprīlī.

Ja persona vēlas, lai turpmākos gadus VSAA automātiski veiktu pensijas pārrēķinu no 1.jūlija, līdz 2026.gada 31.janvārim jāiesniedz VSAA iesniegums, norādot izvēlēto pensijas pārrēķina mēnesi.

Pirmais automātiskais pensijas pārrēķins būs 2026.gada 1.aprīlī un turpmāk ik gadu.

Iesniegumu par izvēlēto automātisko pensijas pārrēķina mēnesi var elektroniski parakstītu nosūtīt uz VSAA e-adresi, uz e-pastu [email protected] vai jebkuras nodaļas e-pastu. Tāpat to var izdarīt klātienē jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai pa pastu, adresējot jebkurai VSAA nodaļai.

Iestāde vērš uzmanību, ka automātiskā pensijas pārrēķina mēneša maiņai pēc 2026.gada 1.aprīļa nevar izmantot pašlaik pieejamo e-iesniegumu “Vecuma pensijas pārrēķināšanai”, bet ir jāizmanto “Iesniegums par automātiskā pensijas pārrēķina datuma maiņu”.

Pārrēķinot pensijas automātiski, VSAA ņems vērā no Valsts ieņēmumu dienesta saņemto informāciju par personas sociālās apdrošināšanas iemaksām pārrēķina brīdī.

Piemēram, vecuma pensijas saņēmējam, kurš VID ir reģistrējies kā pašnodarbinātais un veic sociālās apdrošināšanas iemaksas reizi ceturksnī, no nākamā gada 1.aprīļa tiks veikts automātiskais pensijas pārrēķins. Tomēr tajā brīdī VSAA rīcībā vēl nebūs informācijas par iemaksām par iepriekšējo ceturksni – janvāri, februāri un martu. Tāpēc pārrēķins tiks veikts, balstoties uz tobrīd pieejamajiem datiem.

Reklāma Reklāma

Savukārt invaliditātes pensijas saņēmējiem neņem vērā pensijas pārrēķinu, kas veikts, mainot invaliditātes grupu.

Piemēram, ja personai 3. grupas invaliditātes pensija piešķirta no 2021.gada 18.septembra un pēc pensijas piešķiršanas ir papildinātas apdrošināšanas iemaksas, 2026.gada 10.janvārī sakarā ar invaliditātes grupas maiņu no 3. grupas uz 2. grupu pensija pārrēķināta, ņemot vērā sociālās apdrošināšanas iemaksas par periodu no 2021.gada septembra līdz 2025.gada decembrim. Papildus no nākamā gada 1.aprīļa VSAA veiks arī automātisko pensijas pārrēķinu, ņemot vērā apdrošināšanas iemaksas no 2026.gada janvāra līdz martam.

Šogad un vēl līdz nākamā gada 31.martam saglabāsies esošā kārtība pensiju pārrēķināšanai, ko VSAA veic, pamatojoties uz saņemto iesniegumu, ne agrāk kā 12 mēnešus pēc iepriekšējā pārrēķina.

Jau vēstīts, ka no nākamā gada 1.aprīļa VSAA pensijas pārrēķinās automātiski, ja pēc vecuma vai invaliditātes pensijas piešķiršanas būs veiktas apdrošināšanas iemaksas.

Ar pieņemtajām izmaiņām noteikts, ka automātiskais pensijas pārrēķins veicams ne agrāk kā pēc 12 mēnešiem no iepriekšējā pensijas pārrēķina vai 12 mēnešus pēc pensijas piešķiršanas, skaitot šo periodu no nākamā mēneša pirmā datuma, no kura piešķirta pensija.

Automātiskais pensijas pārrēķins attieksies uz vecuma, 1. un 2.grupas invaliditātes, kā arī izdienas pensijas (izņemot iestāžu izdienas pensijas) saņēmējiem, kuri pēc pensijas piešķiršanas vai iepriekšējā pārrēķina ir turpinājuši strādāt un kuriem kopš pensijas piešķiršanas vai iepriekšējā pārrēķina ir pagājuši vismaz 12 mēneši, un šajā periodā vismaz vienā mēnesī ir papildinātas sociālās apdrošināšanas iemaksas.