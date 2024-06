pexels.com/Annalise Keating

Suņu īpašnieki bieži ievēro, kā viņu mīlulis pastaigā izrāda interesi par zāli. Šāda dzīvnieka rīcība var radīt bažas un dažos gadījumos būt bīstama. Skaidrojam, kāpēc suns ēd zāli un vai to vajadzētu aizliegt.

Suns ēd zāli – uzvedības iemesli

Iemeslus, kāpēc suns ēd zāli, zinātnieki vēl nav noskaidrojuši. Visticamāk – bažas par gremošanu. Cietie augi, kuros ir daudz šķiedrvielu, kairina kuņģa-zarnu traktu. Tā rezultātā tiek paātrināta peristaltika. Suns ēd zāli un vemj, attīrot kuņģi no nesagremotas barības paliekām.

Vēl viens iespējamais iemesls ir instinktīva vajadzība pēc augos esošajiem vitamīniem un barības vielām. Šādiem nolūkiem mājdzīvniekam var dot diedzētus garšaugus. Lielākajā daļā pētījumu zinātnieki nav spējuši noteikt saikni starp zāles ēšanu un suņu veselības problēmām. Iespējams, šādas uzvedības iemesls ir parasta zinātkāre.

Vai suņi var ēst zāli ārā?

Ja suns ēd zāli mājas pagalmā vai mežā, tad to aizliegt arī nevajag. Šāda uzvedība ir normāla, ja vien mājdzīvniekam nav slimības pazīmju. Bīstamību rada nevis pati zāle, bet uz tās esošie parazīti un to olas. Apēdis augus no publiskā parka, suns var “atnest” mājās tārpus.

Arī zāle var būt bīstama suņiem pesticīdu dēļ, ko izmanto lauku apstrādei. Tāpēc nevajadzētu ļaut savam mīlulim “ganīties” lauksaimniecības zemē. Nevēlama zāles ēšana ir ceļmalās. Šādās vietās zaļumi satur daudz toksīnu automašīnu izmešu dēļ.

Ja suns ir ēdis zāli un pēc tam atsakās ēst ierasto barību, ja viņam ir problēmas ar tualeti vai suns ir kļuvis letarģisks, ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.