Suns rej: kā iemācīt to nedarīt?







“Riešana ir suņa komunikācijas veids, kādā viņš vokalizējot izpauž kaut kādas emocijas, kas konkrētajā momentā ir radušās. Tāpat riešana daudziem suņiem ir “darba rīks”, jo, piemēram, dzinējsuņiem ir jāvokalizē, dzenot medījamā dzīvnieka pēdu, lai mednieks dzird un var sekot suņa norādēm. Tomēr laika gaitā cilvēku izveidotā “pareiza suņa rokasgrāmata” nosaka, ka suņa riešana ir tā teikt – slikts tonis jeb rādītājs par suņa uzvedību. Cilvēki to uzskata par suņa uzvedības problēmu, no kuras ir jāatbrīvojas. Suns riet nedrīkst,” – skaidro suņu un saimnieku skolas “My Perfect Dog” vadītāja, suņu uzvedības speciāliste un trenere Līga Zvirgzdiņa-Grebina.

Suņu uzvedības speciāliste un trenere Līga Zvirgzdiņa-Grebina. Foto no Līgas Zvirgzdiņaa-Grebinas privātā arhīva.

3 galvenie iemesli, kāpēc suns rej

Sākotnēji vajadzētu izprast, kāpēc tad suņi mēdz riet, kas ir tas, ko viņi ar šo riešanu mēģina pateikt. Suns rej, ja viņam ir:

Pārāk daudz enerģijas – suns ir ļoti pozitīvi uzvilcies un nespēj vairs kontrolēt savas emocijas, tāpēc tās izpauž ar riešanu, tādā veidā cenšoties izrādīt savu pozitīvo satraukumu, prieku, sajūsmu.

Bailes, stress, nedrošības sajūta – suns vokalizējot, mums un citiem pasaka, ka nejūtas labi konkrētajā situācijā un vēlas tikt prom no šīs situācijas, ar riešanu cenšoties aizdzīt prom konkrēto stresa/baiļu faktoru.

Frustrācija, neapmierinātība par to, ka kaut kas nav noticis, tā kā suns ir vēlējies – pieradis. Ja sunim ir izveidojušies pieradumi – ikdienas rutīna, kur pēc viena notikuma seko cits vai pēc komandas, kas tiek izpildīta, suns vienmēr vienādi tiek apbalvots, taču kādā reizē šī ierastā situācija nenotiek tā kā tas ir ierasts, suni nepiepildās ierastās ekspektācijas un suns jūtas vīlies / neapmierināts / apmulsis, kāpēc tā tas notiek, un līdz ar to sāk riet, tādā veidā izsakot savu sašutumu / vilšanos par konkrēto situāciju, kas nav piepildījusies tā kā parasti ir pierasts.

Kā iespējams mazināt suņa riešanu?

Foto: Pexels



Pirmkārt, svarīgi ir saprast cēloni, kāpēc suns konkrētajā situācijā rej – vai aiz prieka, vai bailēm, vai vilšanās?

Ja suns rej, jo baidās vai nejūtas labi konkrētā situācijā – saimniekam tas ir jāapzinās, jārespektē un jāpalīdz sunim no šīs situācijas tikt prom, nevis papildus vēl sunim jāsaka, cik slikti, ka viņš rej. Tātad, pirmkārt, palīdzam sunim tikt no nepatīkamās situācijas prom, tad ļaujam nomierināties, sajusties droši, un tikai pēc tam varam pamazām atkal tuvoties šai situācijai/vietai, kas sunim nav patikusi vai izraisījusi bailes un tad strādāt – mācīt sunim pareizu rīcību, mieru un pašpārliecinātību konkrētajā situācijā.

Ja suns rej, jo ir ļoti priecīgs vai pozitīvi satraukts – atkal saprotam, kas ir prieka un pozitīvā satraukuma galvenais iemesls – mantiņa, saimnieka atnākšana, varbūt kāds atpazīstams troksnis / skaņa, pēc kuras notiek kas sunim patīkams, piemēram, ēdiena trauku paņemšana /nolikšana uz galda, u.tml.

Attiecīgi saprotot, kas ir šis pozitīvais kairinātājs, ap šiem kairinātājiem – gan lietām, gan situācijām – jāstrādā ar suni uz mieru un pozitīvo asociāciju – ka visu foršo suns dabūs pēc miera, nevis pēc riešanas.

Ja suns rej, jo ir vīlies, ka kaut kas nenotiek tā kā viņš bija cerējis – saprotam iemeslu, kas rada frustrācijas emociju sunī. Konkrētajā brīdī atvieglojam situāciju sunim, piemēram, ja frustrācija radusies, jo cits suns ir tuvu, bet netiek pielaists pavisam klāt, tad atkāpieties kopā ar suni līdz tādam attālumam, kur suns ir spējīgs nomierināties un neriet. Vai otrs piemērs, ja suns, pildot komandas, ir vīlies, ka netiek pie kārotā gardumiņa tik ātri cik vēlētos, bet Jūs šo gardumu nedodat, jo suns komandu tā arī nav izpildījis, paprasiet citu komandu, kas ir priekš suņa vieglāka – kuru tas ir spējīgs izpildīt, lai varētu suni apbalvot.

Abos pieminētajos variantos, kā arī citos gadījumos, kad suns jūtas vīlies par kaut ko un sāk riet – pēc iemesla apzināšanās, riešanas novēršanas, saimniekam ir jāsāk pakāpeniski strādāt uz šīm situācijām, pamazām sunim mācot mieru – vēlamo uzvedību konkrētajās situācijās.

Uzdevumi, kā sunim iemācīt neriet!

Foto: Pexels



Ikdienā mācīt sunim mieru caur dažādiem uzdevumiem. Piemēram, motivēt suni būt mierīgam, atrodoties uz paaugstinājuma vai vietā, un par to saņemot apbalvojumu. Tāpat arī pamatpaklausības komandu pildīšana uz noturību ir labs veids, kā motivēt sunī mieru.

Iemācīt un strādāt ar uzvedības pievēršanas skaņu. Novērst un apturēt suņa riešanu ar uzmanības pievēršanas skaņu – apstiprināt suņa pareizi pieņemto lēmumu – apbalvot suni ar gardumu, uzslavu vai spēlēšanos ar mantiņu.

Sekot līdzi sava suņa emociju kausiņa piepildījumam. Ja sunim emociju kausiņš ir pārpilns, nodrošinām sunim mentāli mierīgus apstākļus gan mājās, gan ārā, lai suņa emociju kausiņš attīrītos – sakāpinātās emocijas norimtos, un pēc tam suns būtu spējīgs ar jaunu – mierīgāku dvesmu, turpināt ierastās ikdienas gaitas, nereaģējot ar riešanu prieka, baiļu vai vilšanās situācijās.

Sunim jānodrošina daudzveidīgas prāta spēles – mentālās aktivitātes, piemēram, aktivitāte ar konga rotaļlietu, kur iekšā ir gards ēdiens un sunim ir jāmēģina tas dabūt ārā, vai līdz galam nesagraužama un neapēdama kaula graušana, u.tml. Jebkura šāda pasīvi aktīvā aktivitāte liks sunim koncentrēties uz ko citu – ne uz riešanu, papildus mācot mieru.

Piedāvāt sunim iespēju pareizi reaģēt – neriet. Visdrīzāk jau Jūs noteikti ziniet, kurās situācijās suns ries, neatkarīgi kādu emociju (prieka, baiļu vai vilšanās) vadīts. Izdomājiet jau rīcības plānu pirms suns ir sācis riet un atbilstoši rīkojaties. Preventīva sagatavošanās šīm situācijām, laicīga noreaģēšana un pareizas uzvedības motivēšana un panākšana no suņa puses, kad suns varētu riet, ir pats svarīgākais. Galvenie atslēgvārdi ir – izdošanās neriet!

Piemēram, ja nāk ciemiņi un Jūs zināt, ka suns ries no prieka vai bailēm – nepieļaujat iespēju, ka suns ir klāt brīdī, kad ciemiņi atnāk. Ieliekam suni citā telpā, iedodam tam kādu vērtīgu graužamo vai kāds no ģimenes locekļiem istabā ir kopā ar suni un motivē mieru, dodot gardumus, un laižam suni ārā no istabas tikai tad, kad suns ir mierīgs un ciemiņi visi ir sanākuši, apsēdušies un iejutušies.

Ja suns rej – rīkoties uzreiz, nevis atlikt uz rītdienu. Jo biežāk strādāsiet un panāksiet mieru konkrētajās situācijās, kad suns rej, jo arvien retāk viņš to darīs.

Saimniekam ir jāsaprot – kāpēc suns rej un kā to apturēt – parādot pareizo / vēlamo darbību. Piemēram, suns pēc ieraduma rej pie sētas uz garāmejošiem cilvēkiem. Brīdī, kad suns grasās skriet pie sētas, vai jau tur ir un rej – saimnieks pasauc suni pie sevis – vai, ja suns neatsaucas, aiziet pie suņa un ar gardumu aizvilina prom – un apbalvo ar gardumiem suni pie sevis līdz viņš ir pilnībā nomierinājies.

Ēdiena meklēšana – izbērt pa zemi/pagalmu ēdienu, lai suns pavada laiku to meklējot, tādā veidā visu uzmanību koncentrējot uz ēdiena meklēšanu, nevis – apkārt notiekošo. Suns pamazām tā iemācās ignorēt apkārt esošos kairinātājus un kļūst mierīgāks, jo ostīšanās un meklēšana ir mentālais treniņš sunim, kas suni nogurdina. (Sākotnēji šo uzdevumu jāsāk mācīt ir tur, kur suns nav sācis riet un ir spējīgs būt mierīgs, tikai tad, kad suns šo uzdevumu lieliski prot un pēc dotās komandas zina, kāds uzdevums ir jāpilda, to varam izmantot situācijās, kurās suns varētu sākt riet.) Šo uzdevumu var aizvietot arī ar rotaļlietas meklēšanu, ja, piemēram, esat kategoriski pret to, ka dzīvnieks ēd no zemes.

Apbalvot suni ikreiz, kad pamanāt, ka suns ir pareizi rīkojies dažādās situācijās, piemēram, zvans pie durvīm – suns ir mierīgs – paslavējiet dzīvnieku, apbalvojiet ar uzslavu, kārumu vai rotaļu!