Foto: Shutterstock

Gards sautējums – ēdams gan karsts, gan auksts: kabaču – tomātu sautējums ar skābā krējuma "cepurīti"







Šis ir izcili gards un baudāms dārzeņu sautējums, kura pagatavošana ir vienkārša. Šis ēdiens satur maz kaloriju un ir garšīgs kā karsts, tikko pēc gatavošanas, tā arī atdzisis.

Sastāvdaļas:

• Kabači – 2 kg

• Tomāti – 0,5 kg

• Sviests – 250 grami

• Sīpoli – 2 gab.

• Ķiploks – 1 gab.

• Pētersīļi (svaigi) – 50 grami

• Olīveļļa – 50 ml

• Lauru lapas – 1 gab.

• Augu eļļa – 50 ml

• Aromātiskie pipari (nemalti!) – apmēram 6 gab.

• Cukurs – 1 tējkarote

• Sāls – pēc garšas

• Melnie matie pipari – pēc garšas

Pagatavošana:

1. Kabačus nomizo, notīra un iztīra no sēkliņām. Kabaču vietā var izmantot cukini – tad tos vajag tikai nomizot. Sagriež palielās škēlēs (3-4 cm). Sīpolus sagriež smalki. Bet tomātus sagriež apmēram divreiz mazākos gabaliņos kā kabačus.

2. Dziļā pannā vai katliņā uzkarsēt augu eļļu kopā ar olīveļļu un apcept līdz mīkstumam sīpolus.

3. Pievienot kabačus un maisot cept, kamēr tie sāk suloties. Tad pievieno tomātus, kārtīgi samaisa. Jāapcep viss uz karstas uguns apmēram 2-3 minūtes. Pēc tam samazina karstumu, pievieno cukuru, piparus un lauru lapu. Cep vidēji vēl 3 minūtes. Pēc tam pievieno sāli. Kārtīgi samaisa, jācenšas nemaisīt “enerģiski”, lai sastāvdaļas nepārvēršas putrā. Gatavo vēl vidēji 2 minūtes.

4. Pa to laiku smalki sagriež pētersīļus, notīra ķiplokus, kurus izspiež caur ķiploku spiedi. To visu pievieno ēdienam, kas gatavojas, pievieno piparus, atkal samaisa un gandrīz uzreiz noņem no uguns. Izņem lauru lapu.

5. Ēdienu pasniedz kopā ar krējuma “cepurīti”! Garšīgs arī atdzisis!