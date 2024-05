Laima Lux pārkāpumi

Laimai Vaikulei piederošajā skaistumkopšanas salonā fiksēti valodas pārkāpumi un neētiska attieksme pret klientu, taču risinājumi neseko Ieteikt







LA.LV redakcijā saņēmām vēstuli no kāda kunga, kurš vēlējās palikt anonīms (redakcijā viņa identitāte ir zināma), taču viņš dalījās ar savu pieredzi salonā “Laima Lux”, kas atrodas Rīgā, Brīvības ielā. Nepatīkamus brīžus tur nācies piedzīvot pašam, kā arī emocijas nav norimušas, pameklējot plašāku informāciju par šo uzņēmumu interneta vidē.

Reklāma Reklāma

Vīrietis salona pakalpojumus izmantojis pērnā gada rudenī, kur, viņaprāt, saņēmis morālu un fizisku kaitējumu, kas saistīts ar nekvalitatīvu, paviršu pakalpojumu no jaunās darbinieces puses, kura neesot zinājusi valsts valodu.

Vīrietis salonā vēlējies izmantot friziera pakalpojumus.

“2023. gada rudens sezonā biju telefoniski veicis pierakstu pie friziermeistara salonā “Laima Lux”, tomēr vēlāk, ierodoties uz savu pierakstu, “Laima Lux” administratore paskaidroja, ka “meistare” nerunā/nesaprot latviešu valodu. Pirms pieraksta veikšanas pie friziera nebiju telefoniski informēts, ka meistars nepārvalda valsts valodu. Turklāt darbinieces jauneklīgā āriene liecināja, ka friziere nav pieredzējusi darbiniece, lai būtu “meistare” ar attiecīgo stāžu skaistumkopšanas nozarē, tādēļ procedūras laikā bija vērojams šīs frizieres neprofesionālisms, paviršība un neatbilstošs rezultāts, kam pamatā bija valodas barjera starp mani kā klientu un gados jauno frizieri.”

Pēc apmeklējuma vīrietis bijis tik dusmīgs, ka iesniedzis Laimas Vaikules salonam pretenziju par neadekvātu, nekvalitatīvu pakalpojumu, kā rezultātā administratore piedāvājusi atgriezt naudu par pakalpojumu 30 eiro apmērā, atzīstot, ka pakalpojums nav bijis atbilstošs. Taču vienlaikus arī paziņots, ka salons vēlas ar vīrieti izbeigt sadarbību.

Vīrietis sazinājies arī ar Valsts valodas centru, informējot par situāciju. Cents apstiprinājis, ka apkalpojošajā sfērā Latvijā nedrīkst strādāt personas, kuras nepārvalda valsts valodu vismaz sarunvalodas līmenī.

“Neilgi pēc tam, pēc mana pieprasījuma, šajā salonā pārbaudi veica Valsts darba inspekcija saistībā ar darba drošības pārkāpumu, jaunajai meistarei neprofesionāli izmantojot elektrisko matu taisnotāju. Vēlāk atkārtoti sazinājos ar “Laima Lux” administratori pa salona norādīto tālruni, vaicājot, kā varētu sazināties ar uzņēmuma vadītāju, lai rastu izlīgumu saistībā ar kompensāciju par nekvalitatīvu/ kaitniecisku pakalpojumu. Uz to salona administratore Ginta telefoniski man izteikusi draudus par izrēķināšanos.

Uzskatu, ka šāda attieksme no “Laima Lux” administratores puses bija neadekvāta, pārkāpjot vispārpieņemtās ētikas normas, tādēļ par izteiktajiem draudiem un pieredzēto situāciju ar jauno meistari, kura nepārzina valsts valodu, vērsos Valsts policijā, kuras inspektore pēc tam veica preventīvas pārrunas ar salona administratori.

Reklāma Reklāma

2024. gada 29. janvārī centos atkārtoti sazināties ar šo salonu pa “Laima Lux” norādīto tālruni, lai ar vadītāju vienotos par kompensāciju nodarītā kaitējuma dēļ, tomēr salona administratore man nometa klausuli.

Pamatojoties uz to, ka pirms friziera pakalpojuma veikšanas salonā “Laima Lux” nebiju iepriekš telefoniski brīdināts, ka man paredzētā meistare nepārvalda valsts valodu un ir ar minimālu stāžu skaistumkopšanas nozarē (meistare bija apmēram 20 gadus veca jauniete), pamatojoties uz to, ka pakalpojums (matu mazgāšana un iztaisnošana ar elektrisko matu taisnotāju) tika veikts nekvalitatīvi, haotiski raujot un pārdedzinot matus ar elektriskā matu taisnotāja sildelementu, kura temperatūra, iespējams, bijusi neadekvāti augsta (pārsniedzot 200 grādu atzīmi), izraisot priekšējo matu lūšanu deniņu daļā, kā arī radot termiskus bojājumus visos vidēja garuma matos, tika pārkāpta elementāra darba drošība un pakalpojuma veikšanas brīdī komunikācija starp mani un “meistari” nebija iespējama. Tādēļ rakstveidā iesniedzu pirmstiesas brīdinājumu uzņēmuma “Laima Lux” valdes priekšsēdētājam Andrejam Latkovskim – Laimas Vaikules dzīvesbiedram, kurā aprakstīju, ka vēlos no uzņēmuma līdz 2024. gada 22. martam saņemt kompensāciju 700 eiro,” notikumus atstāsta salona bijušais klients.

Pēc norādītā termiņa viņš atkal sazinājies ar “Laima Lux” valdes priekšsēdētāju Andreju Latkovski, kurš jau bija iepazinies ar problēmsituācijas aprakstu, teicis: “Mēs atvainojamies, bet mēs jums nemaksāsim nevienu kapeiku. Ja jums vajag vēl kādreiz uztaisīt frizūru, ejiet citur!”

“No tā izriet, ka salona valdei nav svarīgi apmierināti latviešu tautības klienti, kuri nepārzina krievu valodu sarunvalodas līmenī, lai komunicētu ar “Laima Lux” friziermeistariem.”

Vīlies kungs pēc šī visa veicis pamatīgāku izpēti un atradis informāciju, kas pievienota galerijā pie šī raksta. Arī Liāna Langa publiski paudusi neapmierinātību ar valsts valodas neizmantošanu salonā, arī dažādos forumos cilvēki par to pauž sašutumu, savukārt uzņēmuma mājas lapā un sociālajos tīklos ir virkne tekstu, kuros ir kļūdas, tādējādi vēlreiz demonstrējot valodas nepārzināšanu. Tekstos redzamas valodas interpunkcijas, ortogrāfijas un stila kļūdas (sk.ekrānuzņēmumus pievienotajā galerijā).

“2024. gada aprīlī tīmekļvietnes dieviete.lv sadaļā “Forums” zem pretenzijas par nekvalitatīvu pakalpojumu salonā “Laima Lux” ievēroju salona darbinieka Genādija (internetā izmantotais segvārds: Yar1) 2024. gada 23. februārī rakstītos komentārus (sk. materiālu pievienotajā galerijā), kuri vērsti uz nacionālā, etniskā naida vai nesaticības izraisīšanu Latvijas iedzīvotāju vidū.

Viņa komentāri rakstīti krievu valodā, izmantojot agresīvus izteicienus un nevēlamu leksiku. Konstatēju, ka tīmekļvietnes dieviete.lv administrācija atsevišķus komentārus ir dzēsusi, pamatojoties uz foruma lietošanas noteikumu neievērošanu.

Par Andreju Latkovski un Genādiju Jaroslavu Romančenko esmu ziņojis Valsts drošības dienestam saistībā ar viņu izteikumiem telefonsarunās un komentāru veidā internetā.”

LA.LV turpinās sekot līdzi notikumu attīstībai, kā arī aicina ziņot par situācijām, kad esat saskārušies ar šādu vai citādu netaisnību, uz e-pastu [email protected]!