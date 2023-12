“Tā ir mežonība, tā ir muļķība!” Olte nāk klajā ar secinājumu, ka briežu šaušanā no auto bijis iesaistīts viss mednieku kolektīvs, bet vainīgs tagad viens… Ieteikt







TV24 raidījumā “Uz līnijas” komentēt pagājušā svētdienā soctīklos izplatīto video, kurā fiksēta šaušana uz briežiem no braucošas automašīnas Saldus novadā, tika lūgts biologs un dabas pētnieks Māris Olte. Viņš savu komentāru iesāka ar vārdiem: “Par tiem stulbeņiem, kas šaudījās?”

Māris Olte pastāstīja, ka aizturētajam šāvējām blakus automašīnā esot sēdējusi sieva. “Nevajag, nevajag to darīt! To dzirdēja tajā orģinālajā skaņā. Bet jaunākā informācija, ko es izlobīju pirms nākšanas uz šejieni [raidījumu “Uz līnijas” – red.], ka sieva saka, ka kolektīvs ir tā medījis…Tad būs vispār lielas ziepes! Tikai viss kolektīvs saka, ka neko nezinot! Ir nomedījuši briedi, sadalījuši gaļu un tagad viens ir vainīgs. Nu, aizkrīt širmis…Cik es saprotu, tam cilvēkam ir krietna medību pieredze,” tā notikušo šaušanu uz briežiem komentēja biologs Olte.

Olte “Uz līnijas” arī pastāstīja, ka agrāk, filmējot raidījumam “Vides fakti”, jau piedzīvoti tamlīdzīgi gadījumi, piemēram Tārgalē nofilmējuši “tās asinis”. “Mēs toreiz arī filmējām…Tieši tā – kolektīvs vai kaut kādi nelieši brauca vienkārši ar bobikiem pa lauku pakaļ briežu baram un šāva pa vienam nost…Te ir tas pats, tikai šoreiz uz publiska ceļa. Tā ir mežonība, tā ir muļķība!” uzskata Olte.

Biologs uzsvēra, ka “tauta redz visu”, jo tagad pieejami arī sociālie tīkli, kuros šādi gadījumi tiek fiksēti video un publiskoti plašākai sabiedrībai. “Beidzam cūkoties! Mums ir pietiekoši daudz brieži, pietiekoši daudz atļauju. Ja mednieku kolektīvs šitādā veidā svētdienā medī, tad tā ir stulbība,” tā TV24 raidījumā “Uz līnijas” komentēja Olte, runājot par Saldus novadā notikušo šaušanu uz briežiem no braucošas automašīnas.

Raidījuma “Uz līnijas” vadītājs uzsvēra, ka daudzi cilvēki, redzot šo briežu šaušanas video soctīklos, komentējuši to, ka būtu jāaizliedz medniecība un kāpēc vispār jāšauj dzīvas radības – dzīvniekus.

Olte to komentēja, sakot: “Tie 25 000 līdz 30 000 mednieki, kas Latvijā ir, viņi palīdz noturēt jēdzīgu balansu likumā atļautajā veidā. Otra lieta – mēs esam mednieku, vācēju tauta…Varbūt tu, dzīvojot kaut kādā pilsētā un ejot uz savu veikalu, esi aizmirsis, tad viena vieta, kur no rīta visi veči nāk laimīgi, ir pl.8:00 no rīta, kad pulcējas mednieki! Un tā ir tik forša tā lauku diasporas dzīve. To nedrīkst aizliegt! Es saprotu, ka modernā dzīve…Ak, dievs, ko jūs darat?! Nu, ko tad jūs darat, kad prezervatīvus lietojat? Tik daudz dzīvības aizlaižiet podā! Kā – jums kauna nav? Un kāpēc ods ir jānosit? Kāpēc jūs sunim citreiz ēst nedodat tāpat kā sev? Ar kādām tiesībām? Tā ir demogoģija uz popularitātes robežas, bet nevajag ar to aizrauties! Tas ir mūsu asinīs, tā ir folklora…”

Jau vēstīts, ka vīrietim, kurš nedēļas nogalē aizturēts par šaušanu uz briežiem no automašīnas, piemērots aizdomās turētā statuss un ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis, aģentūra LETA noskaidroja Valsts policijā.

Vīrietis iepriekš nav ne krimināli, ne administratīvi sodīts, kā arī iepriekš nav nonācis Valsts policijas redzeslokā. Policija turpina izmeklēšanu kriminālprocesā.

Svētdien sociālajos tīklos izplatīts aculiecinieku videomateriāls, kur kāda persona Saldus novada Jaunlutriņu pagastā uz autoceļa Ventspils-Kuldīga-Saldus no braucošas automašīnas šauj uz meža dzīvniekiem.

Policija izmeklēšanā noskaidroja iesaistītās personas un svētdien par nelikumīgām medībām aizturēja vīrieti un izņēma ieročus. Vīrietim ir ieroču glabāšanas atļauja.

Par pārējo notikumā iesaistīto personu turpmāko statusu lems izmeklēšanas gaitā.

Policijā par notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma panta par aizliegtu vispārbīstamu līdzekļu, metožu, rīku vai paņēmienu izmantošanu medībās.

