Tā nav raķešu zinātne! Toms Auškāps par ciparu uzdrukām uz olām







Lieldienas jau beigušās, bet olas ikdienā turpinām ēst vēl arvien. Tie, kas pērk olas veikalā, noteikti zina, ka uz olām ir kaut kas uzdrukāts. Par to, ko šī uzdruka nozīmē, TV24 raidījumā “Uz līnijas” stāsta Toms Auškāps, AS “Balticovo” valdes loceklis.

“Kvalitātes aspektu ir ļoti daudz, bet es teiktu, ka, laikam, vissvarīgākais droši vien būtu izcelsme — no kurienes šī ola nākusi, valsts, kas, droši vien, liecina par noteiktiem kvalitātes standartiem. Mēs zinām, ka Eiropā ir visaugstākie kvalitātes standarti olām, arī labturības standarti,” par olu izvēli pauž Auškāps.

Viņš stāsta, ka olas kods sākas ar labturības apstākļu apzīmējumu, kam Eiropā ir četri veidi:

3 — liecina, ka ola ir dēta sprostos;

2 — liecina, ka ola ir dēta kūtī, ārpus sprostiem;

1 — apliecina brīvus turēšanas apstākļus;

0 — bioloģiskas olas.

Tas, kādas olas izvēlēties, ir katra paša izvēle — gaumes lieta, lēš Auškāps. Viņš skaidro: jo zemāks kods, jo brīvāki ir dēšanas apstākļi.

Bioloģiskās vistas ganās ārpus sprostiem, tām ir pieejamas ārā ganības, bet pats būtiskākais — bioloģiskām vistām barība ir bioloģiski sertificēta, un arī saimniecībai, kurā vistas tiek turētas, ir jābūt bioloģiski sertificētai, skaidro eksperts.

Brīvie turēšanas apstākļi nozīmē, ka vistām ir ārpussprostu novietnes un ka vienam putnam ir atvēlētas četru kvadrātmetru ganības.

Savukārt divnieka apzīmējums nākotnē nomainīs visu sprostu ražošanu, bet trīnnieks ir tas, kas šobrīd lēnām, bet pamatīgi “iet ārā no modes,” skaidro Auškāps.

Arī pēdējai ciparu kombinācijai, kas redzama uz olas, ir jāpievērš uzmanība. “Tas ir domāts tam, lai nemānītos uz iepakojuma […] pēc tā var saprast, no kurienes ola patiesībā ir — no kuras ražotnes, no kuras struktūrvienības, no kuras novietnes. Katrai putnu novietnei ir savs identifikācijas numurs,” skaidro Auškāps.

Identifikācijas numurs ir svarīgs ne tikai atpazīšanai, bet arī gadījumos, ja kādreiz kaut kas notiek — lai varētu izsekot olu no plaukta līdz novietnei vai otrādi. Šāda izsekojamība ir viena ļoti svarīga kvalitātes prasība.