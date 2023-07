Foto: EPA/SCANPIX Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

“Tas apdraud alianses spēku.” Zelenskis Slovākijā aicināja NATO atrisināt jautājumu par Zviedrijas un Ukrainas dalību aliansē Ieteikt







Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piektdien vizītē Slovākijas galvaspilsētā Bratislavā aicinājis NATO atrisināt jautājumu par Zviedrijas un Ukrainas dalību aliansē, norādot, ka neizlēmība apdraud NATO spēku un globālo drošību.

Zelenskis apmeklēja Bratislavu pirms došanās uz Turciju, kur viņam plānotas sarunas ar Turcijas prezidentu Redžepu Tajipu Erdoganu, kurš kavē Zviedrijas iestāšanos NATO.

“Es domāju, ka šajā jautājumā nav pietiekamas vienotības,” preses konferencē sacīja Zelenskis.

“Tas apdraud alianses spēku. Tas ir ļoti svarīgi visas pasaules drošībai,” piebilda Zelenskis. Viņš sacīja, ka Kijiva no NATO samita Viļņā sagaida “pozitīvus rezultātus vai vismaz dažus soļus ceļā uz pozitīvu iznākumu”. NATO samits Viļņā notiks 11. un 12.jūlijā.

“Es uzskatu, ka no tā ir atkarīga situācija ar agresoru, ar Krieviju,” viņš piebilda. “Jo Krievija paļaujas uz to, ka pasaule parādīs alianses vājumu un sašķeltību, un to nedrīkst pieļaut.”

Ukrainas prezidents paziņoja, ka no samita sagaida arī militāru palīdzību. “Un ne tikai solījumus, bet arī skaidrus termiņus,” viņš uzsvēra.

Erdogans neizslēdz iespēju atbalstīt Zviedrijas dalību NATO

Savukārt Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans šo piektdien paziņoja, ka Turcija nākamnedēļ gaidāmajā NATO samitā “pieņems vislabāko lēmumu, lai kāds tas būtu”, attiecībā uz Zviedrijas dalību aliansē.

Erdogans ar šādiem izteikumiem nācis klajā pirms tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.

Turcijas pretestība Zviedrijas uzņemšanai aliansē ir sadusmojusi Vašingtonu un Briseli, kas uzskata, ka Stokholma ir darījusi pietiekami daudz, lai kliedētu Ankaras bažas.

Erdogans bloķē Zviedrijas uzņemšanu, pārmetot Stokholmai patvēruma došanu personām, ko Ankara uzskata par teroristiem, īpaši kurdu separātistu bruņotā grupējuma “Kurdistānas strādnieku partija” (PKK) kaujiniekiem.

Turcija un Ungārija ir vienīgās NATO dalībvalstis, kas vēl nav ratificējušas Zviedrijas uzņemšanu, lai gan tā pieteikumu dalībai aliansē iesniedza kopā ar Somiju vēl pērn pēc tam, kad Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Somija aprīlī kļuva par alianses dalībvalsti.

Erdogans atkal pauda bažas par Zviedrijas attieksmi pret terorismā apsūdzētajiem, jautājot, “kā valsts, kurā uz ielām ir teroristi (..), var dot ieguldījumu NATO”. Taču viņš arī neizslēdza iespēju dot zaļo gaismu Zviedrijas dalībai NATO, ko viņš pirmdien apspriedīs ar Zviedrijas premjerministru Ulfu Kristersonu.

“Otrdien līderu samitā, kas notiks Viļņā, mēs ar mūsu partneriem apspriedīsim (Turcijas bažas). Mēs pieņemsim vislabāko lēmumu, lai kāds tas būtu,” televīzijā paziņoja Erdogans.