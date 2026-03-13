"Tas bija dažādu traumu un dēmonu dēļ…" Mūziķe STIRNA savā dzīvē spērusi drosmīgu soli

17:00, 13. marts 2026
Mūziķe Lilita Vīdnere jeb STIRNA ir spēcīga personība, kura ar savu ne visai vieglo dzīvesstāstu un lielisko mūziku ir iekarojusi daudzu latviešu sirdis. Žurnālam “Privātā Dzīve” viņa atklāja vairāk par kādu fenomenu, ko pamanījuši daudzi viņas fani.

Jaunās mūziķes garderobē kleitas neeksistē. Lielākie fani to bija ievērojuši jau sen, taču mūzikas balvu pasniegšanas ceremonijā GAMMA viss mainījās.

“Šodien ir mana debija ne tikai mūzikā kā gada jaunajai māksliniecei. Šī ir arī mana debija kleitā. Pirmo reizi mūžā uz publisku pasākumu esmu uzvilkusi kleitu,” sacīja Lilita.
Mūziķe paskaidroja, ka lēmumam ilgus gadus nevalkāt kleitas bija savs pamatojums: “Tas bija dažādu traumu un dēmonu dēļ, taču vienā brīdī sev pateicu – pietiek, šķūrējam to visu malā un vienkārši baudām. Jo dzīve ir tik skaista. Tagad es mīlu kleitas. Turpmāk vilkšu tās biežāk.”

Vairāk lasi žurnāla “Privātā Dzīve” jaunākajā numurā!

