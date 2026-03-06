“Pirms diviem gadiem es biju bezpajumtniece!” Skatītāji sajūsmā par Stirnas runu, dusmīgi uz Tvnet un Skonto. Savs viedoklis arī Laurim Reinikam 2

7:06, 6. marts 2026
Mūzikas balvu “Gamma” kā gada solo mākslinieks saņēmis Fiņķis, par gada solo mākslinieci atzīta Aminata, bet gada grupas titulu ieguvusi “Sudden Lights”, aģentūru LETA informēja balvas rīkotāji.

Balvu kategorijās “Gada hits” un “Gada radio hits” saņēma Fiņķis ar dziesmu “Baudam!”. Tāpat viņš atzīts par “Gada hip-hop” mākslinieku. Tādējādi Fiņķis šī gada ceremonijā kļuva par vakara titulētāko mākslinieku.

Gada jaunā mākslinieka nominācijā laurus plūca mūziķe Stirna.

Cilvēki bija sajūsmā par Stirnas pateicības runu, kuru viņa sāka ar vārdiem “Pirms diviem gadiem es biju bezpajumtniece! Es toreiz, stāvot uz jumta, teicu, ka es būšu mūziķe un būšu Arēnā. Tagad, divus gadus vēlāk es esmu mūziķe un esmu Arēnā. Es vēlos šo balvu darīt ar katru, kurš jūtas par vēlu, par vāju, ja mans stāsts un ceļš var iedvesmot kādu, ir vērts cīnīties!” Stirna sacīja.

Par “Gada straumētāko dziesmu” atzīta “Bermudu divstūra” un DJ Guano “Flamingo”.

Balvu kategorijā “Gada dzīvais izpildījums un koncerts” saņēma “Sudden Lights” koncerts “Xiaomi” arēnā 15. novembrī.

Gada mākslinieka titulu kategorijā “Popmūzika” saņēma “Sudden Lights”. Roka kategorijā balvu saņēma “Dzelzs vilks”.

Par gada mākslinieku elektroniskās deju mūzikas kategorijā atzīta grupa “Bel Tempo”. Džeza vai fanka kategorijā balvu saņēma grupa “Very Cool People”.

Tautas mūzikas vai folka mākslinieka nominācijā uzvarēja grupa “Auļi” un “Tautumeitas”. Kā gada starpžanru mūzikas mākslinieks atzīta grupa “Latvian Voices”.

Gada instrumentālās mūzikas mākslinieka titulu ieguva Gints Smukais. Kantrī un šlāgermūzikas kategorijā laurus plūca grupa “Medību lauki”.

Savukārt alternatīvās mūzikas kategorijā balvu saņēma grupa “Juuk”, smagā metāla mūzikas kategorijā – grupa “Skyforger”, bet neatkarīgās (indie) mūzikas kategorijā – grupa “Carnival Youth”.

Par gada koncerta vietu atzīta “Angārs koncertzāle” Rīgā.

Par “Gada studijas producentu” atzīts Rūdolfs Budze.

Balvu kā “Gada satura veidotājs” saņēma Aiga Leitholde, bet balvu “Gada skatuves dizaina speciālists” – Artūrs Analts.

Balvu kategorijā “Gada medijs / mediju radītais saturs” saņēma “Latvijas Radio 5”.

Par gada ierakstu izdevēju vai kompāniju atzīta “Jersika Records”. Kategorijā gada menedžeris vai menedžmenta kompānija balvu ieguva “Prāta vētras menedžments”.

Par gada inovāciju mūzikas tehnoloģijās atzīts “Gamechanger Audio”, par gada autoru – Marats Ogļezņevs, par visplašāk izmantoto autoru – Raimonds Pauls, bet par gada eksportu – “Might Delete Later”.

Balvas pasniegta 31 kategorijā. Balvām kvalificējās aptuveni 4000 mūzikas profesionāļu, kuri pagājušajā gadā bija izdevuši vismaz divas fonogrammas.

“Gamma”, kas ir simboliska abreviatūra no “Gada augstākais mūsdienu mūzikas apbalvojums”, apbalvo gan labi pazīstamus māksliniekus, gan aizkulišu profesionāļus. Balvas īstenošana balstās uz Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības (LaIPA) biedru iniciatīvu, kā arī uz sadarbības memorandu, ko parakstīja Kultūras ministrija, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība (AKKA/LAA) un Patentu valde, vienojoties par ciešāku sadarbību un līdzdalību mūzikas nozares attīstības veicināšanā.

Laureātu noteikšana balstās uz datiem un “Gamma” žūrijas vērtēšanas procesu, kurā tiek ņemti vērā kvalitatīvie kritēriji. Žūriju veido gandrīz 200 dalībnieku – mūzikas profesionāļi, producenti, masu mediju pārstāvji, mūzikas entuziasti un citi eksperti. Žūrijas sastāvs tiek atjaunots katru gadu.

Balva šogad pasniegta otro reizi.

