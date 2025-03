“Tas bija pretīgi! Kā kaut kas tāds var tikt pieļauts?” Šokējošs video no veikala “Rimi” liek uzdot jautājumu, cik droši ir pirkt gatavu silto ēdienu? Elza Breidaka

Publicitātes foto

Ieteikt







Pavisam nesen sociālajos tīklos izplatījās šokējoši kadri ar kādas sievietes neadekvāto rīcību pie veikala “Rimi” silto ēdienu bāra. Pēc redzētā varēja noprast, ka viņa, iespējams, atrodas stiprā alkohola reibumā. Nepatīkamais skats, kā tiek ēsts un spļauts ēdiens atpakaļ, daudzos izraisīja ļoti nepatīkamas sajūtas un sašutumu.

Reklāma Reklāma

Saņēmu arī kādu vēstuli no sievietes, kura šad un tad izvēlas pusdienu pārtraukumā doties uz darbam blakus esošo veikalu “Rimi”, lai iegādātos siltu ēdienu. Redzētais viņā viesis milzu neuzticību un liek uzdot jautājumu, cik droši ir ņemt ēdienu no pašapkalpošanās vitrīnām?

“Es vēlos paust savu dziļu sašutumu par nesen redzēto video sociālajos tīklos, kurā redzama necivilizēta rīcība. Tas bija pretīgi! Kā kaut kas tāds var tikt pieļauts? Vai tiešām veikalos nav apsargu? Vai tiešām jau laikus nevar pamanīt, ka cilvēks nav adekvāts un sekot līdzi viņa darbībām?

Man kā “Rimi” klientei, kura veikalā samērā bieži pērk arī piedāvājumā esošo silto ēdienu, ir ļoti nepatīkami redzēt šāda veida uzvedību. Tas liek apšaubīt produktu kvalitāti un higiēnas prasību ievērošanu. Es tiešām nesaprotu, kāpēc ir darbinieki, apsargi, novērošanas kameras veikalos, ja tiek pieļauta tik anormāla rīcība,” savā neizpratnē dalījās sieviete.

Vērsos pie “Rimi Latvia” pārstāvjiem, lai noskaidrotu kādas rīcības tiek veiktas, lai novērstu šādas situācijas turpmāk? Vai veikals apsver iespēju ieviest stingrākus noteikumus attiecībā uz brīvi pieejamo ēdienu zonām?

“Rimi Latvia” sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Bite informē: “Lai arī ikdienā pircējiem un veikala apmeklētājiem nodrošinām patīkamu un pozitīvu iepirkšanās pieredzi, diemžēl dažkārt nākas saskarties ar pircēju negodprātīgu un pat necienīgu uzvedību. Esam informēti par šo starpgadījumu un veikuši nepieciešamās darbības, lai mazinātu iespējas, ka līdzīgas situācijas varētu atkārtoties.

Veikalā esošais karstais bārs ir pārtapis par silto vitrīnu ar fasētu produkciju porciju traukos.

“Rimi” vārdā vēlamies atvainoties veikala apmeklētājiem par šo nepatīkamo starpgadījumu. Vēlamies arī atgādināt, ka, ja pircējs veikalā redz neatbilstošu uzvedību, aicinām nekavējoties informēt “Rimi” darbiniekus vai veikala apsardzi, lai varam atbilstoši un ātri reaģēt.”

Uz piebildi, ka video redzētais viesis neuzticību cilvēkos, un jautājumu, kā tiek nodrošināts, ka ēdiens, kas tiek pasniegts brīvi pieejamajās letēs, ir kvalitatīvs, Inga Bite atbild: “”Rimi” ir svarīgi, lai produkti, kas tiek piedāvāti pircējiem, ir droši, kvalitatīvi, bez viltojumiem un ir ražoti atbildīgi pret cilvēkiem un apkārtējo vidi, ko regulāri kontrolē un pārbauda arī atbildīgās institūcijas.

Lai pārtika būtu droša un kvalitatīva, “Rimi” cenšas nodrošināt, lai produktu ražošanas, iepirkumu, piegādes un uzglabāšanas procesi notiek saskaņā ar labas ražošanas prakses, Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanas prasībām – no to pirmavota jeb ražošanas vietas līdz veikala plauktam. Veikalu un loģistikas darbībās tiek nodrošināta atbilstība kvalitātes un vides aizsardzības prasībām. Iepirkumi, loģistika un veikalu darbība noris saskaņā ar ICA pieņemtajām kvalitātes un vides uzraudzības un/vai sertifikācijas sistēmām un standartiem.

Reklāma Reklāma

Lai ražotājs kļūtu par “Rimi” piegādātāju, uzņēmumā ir jābūt ieviestai un sertificētai nekaitīguma un kvalitātes vadības sistēmai pēc kāda no starptautiski atzītiem standartiem. Tas ir atkarīgs no preču grupas, ko uzņēmums ražo. Piemēram, pārtikas pārstrādes uzņēmumos jābūt ieviestai un sertificētai sistēmai pēc kāda no Global Food Safety Initiative (GFSI) atzītajiem standartiem, ko apzīmē ar BRC, IFS un citiem saīsinājumiem.

Augļu un dārzeņu audzētājiem jābūt sertificētiem pēc GlobalGAP standarta, nepārtikas preču ražotājiem – pēc ISO 9001, BRCCP vai IFS standartiem, kosmētikas produktu ražotājiem akceptējams ir arī ISO 22716 utt.

Ļoti mazu un vietējo ražotāju gadījumā var tikt pieļauti izņēmumi, bet šādā gadījumā “Rimi” veic kvalitātes auditu pēc “Rimi” standarta, lai izvērtētu uzņēmuma atbilstību un piemērotību. Īpaši rūpīgi šo prasību ievērošanai tiek sekots līdzi gadījumā, ja produkts nes “Rimi” vārdu.”

LA.LV Aptauja Vai esi kādreiz pircis gatavu ēdienu no "Rimi" silto ēdienu bāra? Jā, esmu

Nē, neesmu

Neiepērkos veikalā "Rimi" Padalies ar rezultātiem