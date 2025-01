“Man kļūst neomulīgi tās olas tagad pirkt.” Pircēja neizpratnē – kāpēc veikalos olas vairs netiek uzglabātas vēsumā? Elza Breidaka

Foto: LETA/ LA.LV lasītājas iesūtīts foto

Vai kādreiz, iepērkoties veikalā, jums ir gadījies apjukt, jo produkti, ko esat pieraduši meklēt vienā plauktā, pēkšņi atrodas citur? Šādu jautājumu nesen saņēmu no kādas mūsu portāla lasītājas, kura ir neizpratnē par novēroto pārtikas veikalos.

Stāsts ir konkrēti par olām, kas ir būtiska sastāvdaļa daudzu cilvēku ēdienkartēs. LA.LV lasītāja ievērojusi, ka jau labu laiku olas vairs nestāv aukstuma vitrīnās. Ņemot vērā to, ka mājās vairums cilvēku olas uzglabā ledusskapī, rodas pamatots jautājums – kāpēc veikalos olas tagad atrodamas parastajos plauktos?

LA.LV lasītāja raksta: “Visu manu dzīvi olas ir stāvējušas vēsumā, tāpēc tagad, pēdējos divus, trīs mēnešus, esmu izbrīnīta, ka vairākos Latvijas veikalos – gan “Rimi”, gan “Maxima”, gan “Mego” – olu kastītes nestāv vairs aukstuma skapjos. Olas pērku regulāri, tāpēc esmu apjukusi, kāpēc olas vairs netur vēsumā? No bērnības ir iemācīts – olas no veikala uzreiz jāliek ledusskapī. Jāatzīst, ka man kļūst neomulīgi tās olas tagad pirkt. Vai tiešām olas nevar sabojāties, ja tās tiek uzglabātas siltā veikala zālē?”

Kā tad tur īsti ir – vai tas ir pieļaujami, ka veikalos olas netiek turētas aukstumā, bet gan parastajos plauktos, kā tas ir ar cepumiem, makaroniem un citiem pārtikas produktiem, kurus nav nepieciešams turēt ledusskapjos? Ar šādu jautājumu vērsāmies pie Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD).

PVD Dzīvnieku izcelsmes produktu uzraudzības daļas vecākā eksperte Una Rubīna skaidro: “Olām nav noteikti konkrēti uzglabāšanas apstākļi.”

Vai tas nozīmē, ka olas var uzglabāt arī siltumā? “Olas ir jutīgas pret temperatūras svārstībām, tāpēc tās jāuzglabā pēc iespējas nemainīgā temperatūrā. A kategorijas olas ilgākas saglabāšanas nolūkos nav jādzesē temperatūrā, kas zemāka par 5℃. Bieži vien veikalu vitrīnās temperatūra mēdz būt zemāka (2 – 4℃), tāpēc tās tiek izvietotas ārpus aukstuma iekārtām tirdzniecības zālē.

Ja veikalā olas ir atradušās ledusskapī, arī mājās tās noteikti jāliek ledusskapī. Ja veikalā olas glabātas istabas temperatūrā, tās arī mājās varat uzglabāt ārpus ledusskapja. Svarīgi – uzturēt vienmērīgu temperatūru,” uzsver PVD pārstāve.

Līdz ar to cilvēkiem nav jāuztraucas, ja olas veikalos vairs netiek turētas vēsumā. Turklāt tirdzniecības veikalu pārstāvji uzsver, ka gan PVD, gan paši rūpīgi seko līdzi produkta kvalitātei.

“Rimi” un “Maxima” pārstāvju komentāri

Kā norāda Inga Bite, “Rimi Latvia” sabiedrisko attiecību vadītāja: “Olu tirdzniecībā “Rimi” ievēro vairākas Eiropas Savienības (ES) regulas, kuras Latvijā stingri uzrauga Pārtikas un veterinārais dienests. Viena no regulām nosaka, ka, piemēram, A kategorijas olas nevar uzglabāt zem 5°C temperatūras. Jāpiebilst, ka tas neattiecas uz īslaicīgu zemāku temperatūru par 5 °C, piemēram, transportēšanas laikā, pārvietojot mazumtirdzniecības telpās un palīgtelpās.

Tāpat iepriekš minētā ES regula nosaka arī olu marķēšanas prasības, kur noteikts, ka uz olu iepakojuma liekama norāde, kas patērētājiem iesaka olas pēc iegādāšanās glabāt vēsumā. Attiecīgi gan olu ražotāji, gan mazumtirgotāji veic nepieciešamās izmaiņas, lai nodrošinātu atbilstību minētajām prasībām.”

“Maxima Latvija” komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule apstiprina to pašu: “Rūpīgi sekojam līdzi produktu kvalitātei un ievērojam normatīvajos aktos noteiktās prasības. Olu marķējumos un produktu specifikācijās tiek norādīti dažādi temperatūru diapazoni, lai nodrošinātu to drošu uzglabāšanu un uzturētu produktu kvalitāti. Tāpat strikti ievērojam normatīvo aktu prasības, kas nosaka svaigu olu realizācijas termiņu pēc to izdēšanas, uzglabāšanas apstākļus un to, kādas olas drīkst nonākt tirdzniecībā.

Papildus kvalitātei un pārtikas drošībai mēs īpašu uzmanību pievēršam dzīvnieku labturībai, ko pierāda arī mūsu ilggadējā apņemšanās – visos “Maxima Latvija” veikalos pieejamas tikai ārpus sprostiem dētas olas. Šis lēmums ne tikai atbilst augstākajiem labturības standartiem, bet arī ļauj mums nodrošināt kvalitatīvus un klientiem pieejamus produktus par zemām cenām.”

