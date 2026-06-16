“Tas ir brīnums!” Kāda īpaša dāma šobrīd ir Raimonda Paula iedvesma un vitamīni 0

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kokteilis.lv
12:38, 16. jūnijs 2026
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Raimonds Pauls ir viena no spilgtākajām personībām Latvijas mūzikā. Neskatoties uz cienījamo vecumu, Maestro joprojām aktīvi muzicē, komponē un piedalās dažādos kultūras notikumos.

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Viņš turpina arī iedvesmot jaunos censoņus, ar viņiem kopā muzicējot. Lai gan šis process ar Maestro Raimonda Paula jauno talantu Gerdu Timrotu, šķiet, ir abpusējs. Sirsnīgu video kā abi mūziķi kopā mēģina, publicējis žurnālists Arnis Krauze.

Pie publikācijas Krauze norāda: “Gerda saka, ka tas ir brīnums. Būt Raimonda Paula pamanītai, dziedāt un mācīties viņam blakus, sajust īpašo enerģiju un humoru. Un Gerda Timrota noteikti šobrīd ir Raimonda Paula iedvesma, zāles un vitamīni, jo pie klavierēm abiem mēģinot, visas ikdienas raizes kaut uz brīdi aizmirstas. Augustā jātop izcilai abu programmai mūzikas namā Daile.”

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