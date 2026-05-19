VIDEO. Neiespējami nesmieties! Andris Keišs dzied Zigfrīda Muktupāvela balsī, viņam pašam stāvot blakus 0
Izrāde “Vīrieši labākos gados” Dailes namā ir viena no tām, kas noteikti jāredz katram latvietim. Un, iespējams, pat vairākas reizes.
Tajā uz skatuves kāpj pats Maestro Raimonds Pauls un aktieris Andris Keišs. Izrāde veidota no dažādām dziesmām un stāstiem, kuros tiek atainoti dažādi sabiedrībā zināmi cilvēki, cita starpā arī dziedātājs Zigfrīds Muktupāvels.
Vienā no izrādēm piedzīvots pavisam jautrs brīdis – Andris Keišs dziedājis “Mēmo dziesmu”, cenšoties to darīt Zigfrīda balsī, bet šoreiz viss bijis citādi, jo Zigfrīds stāvējis viņam blakus, brīžiem demonstratīvi aizspiežot ausis.
Abu saspēle uz skatuves izskatās uzjautrinoši. Galu galā dziesmā, plati smaidot, apvienojušies viņi abi.
Nākamā izrāde Dailes namā būs jau 24.maijā.