Raimonds Pauls lauž solījumu vairs nekoncertēt un nosauc personu, kurai uzticēs visu savu mantojumu 0
Maestro Raimonds Pauls izdevumā “Privātā Dzīve” dalījies pārdomās par savu nākotnes mantojumu un lēmumu turpināt koncertdarbību, lai gan sākotnēji viņam bijuši citi nodomi.
Runājot par radošo darbību, komponists neslēpj, ka bija apsvēris domu par skatuves gaitu noslēgšanu, tomēr skatītāju mīlestība likusi plānus mainīt. Rudenī mūzikas namā “Daile” kopā ar Keišu viņam ieplānota koncertprogramma “Vīrieši labākos gados”.
Tāpat žurnālam “Privātā Dzīve” komponists paskaidrojis iemeslus, kāpēc nesen izveidots oficiāls “Raimonda Paula fonds”. “Tā ir jābūt! Tas tāpēc, lai visi līdzekļi nonāk tur, kur tiem jānonāk, nevis kaut kur citur. Visiem citiem ir fondi, tagad mums arī ir!” pastāstīja Maestro un piebilda, ka fondu vadīs un visām ar to saistītajām lietām atbildēs viņa meita Anete, kura būs arī viņa galvenā mantiniece.
“Viņai arī novēlēšu visu, ko varu novēlēt. Arī to, ko Lana atstājusi. Katrā ziņā man šādu fondu dibināt ieteica profesionāļi, kas pārzina finanšu lietas. Māksliniekus bieži mēdz apzagt, un īstenībā man ar juridiskajām lietām nav jānodarbojas, man ir jāspēlē un jākomponē,” tā situāciju komentēja Raimonds Pauls.
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