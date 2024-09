Džo Baidens un Volodomirs Zelenskis tiekas Kijivā. Foto. Ukrainian Presidential Press Office via AP

"Tas lielā mērā ir atkarīgs no Amerikas Savienoto Valstu un tās prezidenta atbalsta," Zelenskis iepazīstinās Baidenu, Harisu un Trampu ar Ukrainas uzvaras plānu







Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šomēnes plāno iepazīstināt ASV prezidentu Džo Baidenu, kā arī kandidātus Kamalu Harisu un Donaldu Trampu ar savu uzvaras plānu.

“Es gribēju parādīt uzvaras plānu prezidentam Baidenam, bet nolēmu to darīt pēc panākumiem Kurskas apgabalā, tāpēc to nedarīju agrāk,” intervijā amerikāņu televīzijas kanālam “NBC News” sacīja Zelenskis.

Viņš uzsvēra, ka Ukrainas uzvaras plāns ir veidots, pamatojoties uz izpratni par to, kā valsts var gūt panākumus karā ar Krieviju. Pēc Zelenska domām, šis plāns nav atkarīgs no Krievijas, bet gan no Ukrainas partneriem un viņu gatavības atbalstīt Ukrainas uzvaru.

“Mēs respektējam Amerikas iedzīvotāju izvēli un saprotam, ka nākamais prezidents varētu būt vai nu Kamala Harisa, vai Donalds Tramps. Tas ir atkarīgs no Amerikas iedzīvotāju izvēles. Tāpēc esmu atklāti paziņojis, ka uzvaras plāns lielā mērā ir atkarīgs no Amerikas Savienoto Valstu un tās prezidenta atbalsta. Tāpēc šo plānu apskatīsim ne tikai ar Džo Baidenu, bet arī ar Kamalu Harisu un Donaldu Trampu,” norādīja Zelenskis.

Viņš uzsvēra, ka viņam ir svarīgi zināt ASV prezidenta amata kandidātu nostāju attiecībā uz šo plānu.

“Iespējams, mēs nosūtīsim šo plānu, vai arī mēs tiksimies ar savām komandām. Pagaidām tas nav zināms. Taču mūsu komandas jau ir sākušas strādāt pie tā un ir uzsākušas komunikāciju,” piebilda prezidents.

Plāna mērķis ir nodrošināt ASV atbalstu Ukrainas uzvarai un nostiprināt tās pozīcijas starptautiskajā arēnā.