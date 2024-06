“Pēc šīs dienas Ogres domes lēmuma rīt iesniegšu Briselē lūgumu pieņemt Egilu Helmani par manu Latvijas asistentu. Viņš strādās par simbolisku samaksu, taču Latvijas veiksmīgākā novada vadītāja padoms un atbalsts man būs nenovērtējams,” tā šodien soctīkla vietnē “X” paziņoja pašreizējā Eiropas Parlamenta (EP) deputāts Ansis Pūpols(NA). Kā zināms, Egils Helmanis (NA) ir pašreizējais Ogres novada domes priekšsēdētājs.

“Man ir ļoti liels prieks, ka Ogres [novada] mērs Egils Helmanis par manu Rīgas asistentu uz manu atlikušo pilnvaru laiku EP vienu mēnesi. Viņa zināšanas Ukrainas lietās un reemigrācijas jautājumos man būs nenovērtējams atbalsts. Viņa kontakti Ukrainā ir milzīgi. Tad būtībā tas man ir pagodinājums, ka viņš būs mans padomnieks,” tā video ierakstā soctīkla platformā “X” norādīja Pūpols.

Savukārt runājot par Helmaņa atalgojuma apmēru, Pūpols sacīja, ka “tas būs simbolisks”, jo Helmanis strādās tikai vienu mēnesi “uz piektdaļu slodzes”.

Šo Pūpola informāciju komentēja arī citi soctīkla “X” lietotāji.

“Šodien Ogres dome lēma ļaut E.Helmanim savienot darbus un strādāt par @AnsisPupols padomnieku Eiropas Parlamentā. Interesanti, vai Helmanis jau ir nodarbināts EP, saņem algu vai stāsies darba attiecības tikai tagad pēc lēmuma pieņemšanas domē,” tā savā ierakstā pauž Miks Celmiņš.

Savukārt Daiga komentē: “Traki, ja deputātam nepieciešams asistents.”

“Pašvaldības vadītājam nu gan nebūtu jāsēž uz diviem krēsliem. Tātad vienu darbu darīs formāli,” piebilst Daina.

“Kādreiz likās, ka esi diezgan sakarīgs žurnālists…,” norāda Aivis.

“Un Lembergu arī paķer,” iesaka Gaujarts.

Ilze ir vēl tiešāka: “Ansi, come on, tiešām nav neviena jaunieša, ko paņemt par palīgu (zinām taču, ka reāli nekas jādara nav, jo nekas EiroParlamentā tagad nenotiek), lai cilvēks nopelna naudiņu studijām? Vai kādas izmisušas mammas, kas vāc ziedojumus savam slimajam bērnam? Resno Majonēzi? Really?”

Sieviete laukos komentēja Pūpola video, rakstot: “Pirms ļoti daudziem gadiem es tiešām domāju, ka Pūpols ir tīri labs žurnālists, bet, ka izrādīsies, ka viņš ir tik stulbs, nu kurš to varēja paredzēt?”

“Labi, paldies. Kopš šodienas Tu man esi klauns. Ja viņš uz vienu mēnesi Tev ar tiem kontaktiem nevarētu izpalīdzēt neformāli vienkārši iepazīstinot utt., tad jūs abi esat reāli klauni. Viens otru tik “pagodinās”. Vienkāršs sviests,” uzskata Dienvidziemelis.

“Var jau, protams, ākstīties un taisīt farsu, bet tas var draņķīgi atspēlēties,” komentēja Ineta soctīklā “X”.

“Ko pats pēc jūlija? Strādāsi Ogrē Eiropas interesēs?” jautā Pūpolam Dāvis.

“Cik, lūdzu, ir simboliskā samaksa par 5-daļu slodzes, kas pie normālā darba laika būtu 1 darba diena nedēļā 8h (40/5)? Un vai lidojumi no/uz Briseli ietilps simboliski apmaksāta darba laikā?” grib zināt Kora.

“Pašam smiekli nenāk? Tavs ieguldījums Eiropas Parlamentā ir 0 , tā tad arī Tavu padomnieku iegūldījums ir 0,” uzskata Mārtiņš.

Ģirts piebilst: “Šis izskatās pēc parodijas, kas iespējama tikai Latvijā.”

“Kā miesassargs būs gana labs,” teic kāds cits. “Elksniņu ar pie reizes paķerat līdzi,” iesaka kāda sieviete.

