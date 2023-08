Foto: Shutterstock

Tavā dzīvē notiks dažādas pārmaiņas, kas pavisam noteikti skars arī tavus tuviniekus. Horoskopi 31.augustam







Auns

Šodien tu ekspluatēsi mīļotos, taču patiesība būs tāda, ka viņi būs ārkārtīgi priecīgi par to! Tas, kas tev vēl šodien jāatceras – netērē naudu bez īpaša iemesla.

Vērsis

Uzdāvini šodien dāvaniņu kādam! Un nav svarīgi – cik lielu, bet mīļotais cilvēks par to tev būs ļoti pateicīgs.

Dvīņi

Tu bez īpašām grūtībām šodien parādīsi sevi kā līderi, bet ar vienu nosacījumu – ja tu to vēlēsies. Iespējams, ka tev vajag kādu papildus atbalstu, lai tu sev noticētu.

Vēzis

Iespējams, ka tu šodien sastapsies ar divējādām sajūtām – tu šaubīsies (bet, kad gan tu to nedari?). No otras puses – tu zini, ka tu drīksti sapņot par to, kas tev tuvs. Un, iespējams, ka tavi sapņi piepildīsies.

Lauva

Šo dienu var uzskatīt par ārkārtīgi veiksmīgu. Un patiesībā veiksme tevi pavadīs arī finanšu jomā. Esi sapņojis kaut ko iegādāties? Ir pēdējais brīdis to izdarīt!

Jaunava

Šī diena tev atgādinās par to, ka šajā pasaulē eksistē tavi draugi. Turklāt – ļoti labi draugi! Ir pēdējais laiks par viņiem atcerēties.

Svari

Kādas sen nedzirdētas problēmas šodien par sevi atgādinās, turklāt, protams, pavisam negaidītākajos brīžos. Vai tu vari būt tam gatavs? Ne gluži!

Skorpions

Tavā dzīvē notiks dažādas pārmaiņas, kas pavisam noteikti skars arī tavus tuviniekus. Tikai neriskē ar lietām, kuras nevēlies zaudēt.

Strēlnieks

Šodien tu būsi tāds, kas ātri un nejauki apvainojas. Tāpēc nebrīnies, ja apkārtējie tevi nesapratīs. Un, ja arī sapratīs – diez vai pieskaņosies tev tavā “dziesmā”.

Mežāzis

Tevi uztrauks tikai tevis paša problēmas, jo viss pārējais būs sekundārs un mainīgs. Tas nebūt nenozīmē, ka tava diena būs ideāla, jo arī citi cilvēki tavā dzīvē nekur nebūs pazuduši.

Ūdensvīrs

Neslēp ne no sevis, ne no citiem savas vēlmes. Par to nav jākautrējas, jo katrām vēlmēm ir savs uzdevums. Bet, ja tu tās noklusēsi, tās, protams, nekad nepiepildīsies.

Zivis

Diez vai tev šodien izdosies kaut ko mainīt. Taču tu vari pamēģināt – vajadzīgs kaut maziņš impulss, lai tev viss izdotos!