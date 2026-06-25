Tavs kaķis ir greizsirdīgs uz tavu jauno partneri! 4 pazīmes, kas par to skaidri liecina 0
Kaķi ir neatkarīgi, raksturā spēcīgi dzīvnieki, bet bieži vien ļoti pieķeras savam cilvēkam. Tie pierod pie ikdienas ritma, mājām un ierastās uzmanības. Tāpēc, ja saimnieka dzīvē pēkšņi parādās jauns partneris, tas dzīvniekam var būt liels pārmaiņu brīdis.
Daļa kaķu to uztver mierīgi, taču citi var kļūt jūtīgi, atturīgi vai pat demonstratīvi “neapmierināti”. No malas tas bieži izskatās pēc greizsirdības.
Lai palīdzētu kaķim pielāgoties jaunajai situācijai, svarīgākais ir pacietība un rutīna. Regulāras rotaļas, uzmanība un kopā pavadīts laiks palīdz dzīvniekam justies droši. Arī jaunajam partnerim ieteicams lēnām un mierīgi veidot kontaktu – bez uzspiešanas, ar spēlēm vai kārumiem.
Laika gaitā vairums kaķu pieņem jauno situāciju un iemācās sadzīvot ar “konkurenci” par uzmanību.