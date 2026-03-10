Foto. pexels.com

Kāpēc kaķi šņāc uz “tukšumu”? Jāatzīst, sajūtas tad ir neomulīgas 0

Dažkārt kaķu uzvedība cilvēkiem šķiet noslēpumaina, biedējoša un pat mistiska. Īpaši interesanti ir tas, kāpēc kaķis skatās vienā punktā vai pat šņāc šķietami tukšumā.

Kā ziņo izdevums VCA Hospitals, šādu uzvedību viegli izskaidrot zinātniski. Saimnieki bieži nemaz nenojauš, ka dzīvnieks patiesībā redz kaut ko tur, kur, viņuprāt, nekā nav.

Kaķiem ir ļoti asa redze, un tie spēj pamanīt pat vismazākās kustības vājā apgaismojumā. Tāpēc tie var ilgstoši skatīties vienā vietā, jo ir pamanījuši, piemēram, zirnekli, skudru vai mušu, kādus citus sīkus kukaiņus, ko var nomedīt.

Turklāt kaķi spēj uztvert gaismas atspīdumus diapazonos, ko cilvēks nespēj pamanīt, tādēļ viņi var novērot lietas, kas mums šķiet neredzamas.

Cilvēki dzird skaņas frekvenču diapazonā no 20 līdz 20 000 Hz, bet kaķi – no 80 līdz 85 000 Hz. Tas nozīmē, ka, ja kaķis šņāc tukšumā, viņš var dzirdēt kaut ko aiz sienas, piemēram, skrienošu peli, cauruļu trokšņus, skaņas no blakus dzīvokļa.

Reizēm kaķi skatās vienā punktā vienkārši tāpēc, ka viņiem tas patīk. Cilvēki bieži dara līdzīgi – pavada laiku skatoties kaut kur bez īpaša iemesla, domājot par kaut ko citu.

Ja konkrētu objektu redzēt nevar, kaķa smadzenes joprojām analizē telpu un paredz iespējamos notikumus, balstoties uz instinktiem vai iepriekšējo pieredzi.

Zinātniskie pētījumi uzsver, ka kaķiem ikdienas objektu izsekošana ar acīm ir būtiska viņu kognitīvās stratēģijas sastāvdaļa. Tieši tā viņi apgūst informāciju par apkārtējo pasauli un mācās no tās.

