Tas būs obligāti visiem – čips, reģistrs un kontrole! ES ķeras pie suņu un kaķu uzskaites 0

18:25, 29. aprīlis 2026
Turpmāk visiem suņiem un kaķiem Eiropas Savienībā (ES) būs obligāti jābūt mikročipētiem un reģistrētiem savstarpēji savienotās ES dalībvalstu datubāzēs. Vienlaikus Zemkopības ministrijā (ZM) aģentūrai LETA norādīja, ka šo prasību ieviešanai paredzēti ilgi pārejas periodi.

Eiropas Padome otrdien, 28. aprīlī, apstiprināja regulu par suņu un kaķu labturību un izsekojamību. Tā paredz ieviest vienotus noteikumus visā ES mājas suņu un kaķu turēšanai, audzēšanai un tirdzniecībai, kā arī uzlabot dzīvnieku izsekojamību. Mērķis ir efektīvāk ierobežot nelegālu dzīvnieku tirdzniecību, vienlaikus stiprinot to aizsardzību un labturību.

Vienlaikus dzīvnieku pārdevējiem, audzētājiem un patversmēm būs četru gadu pārejas posms, lai sagatavotos šo prasību ieviešanai.

Savukārt dzīvnieku īpašniekiem, kuri dzīvniekus nepārdod, šis pienākums stāsies spēkā pēc desmit gadiem attiecībā uz suņiem un pēc 15 gadiem attiecībā uz kaķiem.

ZM norāda, ka būs aizliegta suņu un kaķu tuvradnieciska pārošana un audzēšana, kā arī būs aizliegta suņu un kaķu selekcija ar mērķi iegūt pārspīlētas vai pārmērīgas pazīmes, kas rada būtisku risku dzīvnieku veselībai.

Tāpat būs aizliegta dzīvnieku piesiešana, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams ārstniecības nolūkos, kā arī būs aizliegts izmantot dzeloņkaklasiksnu un žņaugšanas kaklasiksnu.

Uzlabojot dzīvnieku izsekojamību, suņiem un kaķiem, kuri ievesti ES no trešajām valstīm pārdošanas nolūkā, vajadzēs būt apzīmētiem ar mikroshēmu jau pirms ievešanas ES, kā arī tiem vajadzēs būt reģistrētiem datubāzē.

Latvijā 2024. gadā 1. jūlijā stājās spēkā grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā, kas nosaka stingrākas prasības mājas dzīvnieku turēšanai, pavairošanai un atsavināšanai.

Grozījumi paredz, ka mājas suņa, kaķa vai seska īpašniekam vai turētājam, kurš pavairo dzīvnieku, ir pienākums reģistrēt dzīvnieka pavairošanas faktu, izdarot atzīmi mājas dzīvnieku reģistra datubāzē. Prasības stājās spēkā 2025. gada 1. janvārī.

