“Nopirku kaķa piem.ztus zābakus!” Soctīklotāji steidz talkā ar padomiem, ko darīt šādā dzīves situācijā 1
Iepirkšanās internetā, īpaši pērkot lietotas drēbes un apavus, ne vienmēr ir veiksmīga. Aiz glītām fotogrāfijām var slēpties vecas, netīras vai caurumainas mantas, bet reizēm pārsteigums ir vēl nepatīkamāks – no paciņas nāk spēcīga smaka, kuru nevar dabūt ārā ne ar mazgāšanu, ne vēdināšanu.
Kāda pircēja dalījusies pieredzē, ka kādā vārdā nenosauktā interneta tirdziņā iegādātajos zābakos bijusi smaka, kas atgādinājusi kaķa urīnu, un nekādi līdzekļi nav palīdzējuši to mazināt.
Sociālajā tīklā “X” cilvēki steiguši dot padomus – gan kā mēģināt noņemt nepatīkamo aromātu, gan norādot, ka tā nemaz var nebūt dzīvnieka vaina, bet sasvīduši un kārtīgi neizžāvēti apavi, kas pēc tam tā mēdz smakot.
Lūk, komentāri zem šī ieraksta ar dažādiem viedokļiem, no kuriem viens, kas, lai arī nepatīkams pašai situācijā esošajai sievietei, tomēr ir arī smieklīgs: “Tas vēl nav nekas. Es tērpu nomā vienreiz paņēmu piemīztas bikses, un visu pasākumu smakoju kā tāds bomārs.”