Foto. pexels.com

“Nopirku kaķa piem.ztus zābakus!” Soctīklotāji steidz talkā ar padomiem, ko darīt šādā dzīves situācijā 1

LA.LV
18:29, 13. janvāris 2026
Ziņas Latvijā

Iepirkšanās internetā, īpaši pērkot lietotas drēbes un apavus, ne vienmēr ir veiksmīga. Aiz glītām fotogrāfijām var slēpties vecas, netīras vai caurumainas mantas, bet reizēm pārsteigums ir vēl nepatīkamāks – no paciņas nāk spēcīga smaka, kuru nevar dabūt ārā ne ar mazgāšanu, ne vēdināšanu.

Kokteilis
Slapjš uzvalkā, bailes no Porziņģa un brauciens uz krematoriju – Raimonda Paula joku izlase, kas sasmīdina līdz asarām 17
Ja tavs vārds sākas ar vienu no šiem pieciem burtiem, tev ir paveicies
Kokteilis
Astrologi sarindojuši zodiaka zīmes pēc prāta spējām: pirmo vietu aizņem Dvīņi, bet pēdējo…
Lasīt citas ziņas

Kāda pircēja dalījusies pieredzē, ka kādā vārdā nenosauktā interneta tirdziņā iegādātajos zābakos bijusi smaka, kas atgādinājusi kaķa urīnu, un nekādi līdzekļi nav palīdzējuši to mazināt.

Sociālajā tīklā “X” cilvēki steiguši dot padomus – gan kā mēģināt noņemt nepatīkamo aromātu, gan norādot, ka tā nemaz var nebūt dzīvnieka vaina, bet sasvīduši un kārtīgi neizžāvēti apavi, kas pēc tam tā mēdz smakot.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Šīs zodiaka zīmes saskaras ar pagrieziena punktu: dzīve tām nekad vairs nebūs tāda, kā līdz šim
Veselam
Par 30 miljoniem šogad taps kaut kas jauns – “Vienotas veselības” izcilības centrs
Daļu slimnīcu reformā ietaupītās naudas sola atstāt pašām ārstniecības iestādēm un slēgšanu neplāno

Lūk, komentāri zem šī ieraksta ar dažādiem viedokļiem, no kuriem viens, kas, lai arī nepatīkams pašai situācijā esošajai sievietei, tomēr ir arī smieklīgs: “Tas vēl nav nekas. Es tērpu nomā vienreiz paņēmu piemīztas bikses, un visu pasākumu smakoju kā tāds bomārs.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Arī visprofesionālākās krievu spiedzes mēdz pavisam glupi kļūdīties. Šoreiz vājais punkts – kāds dzīvnieks
Mājas
Šie 7 produkti ir bīstami kaķiem: tie var nogalināt dzīvnieku un ir gandrīz katrā mājā
Mājas
Kāpēc kaķis visu laiku apgāž savu ūdens bļodu? Tam var būt nopietns iemesls
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.