Latvijas teātriem aktīvi meklējot jaunas idejas, lai arī ārkārtas situācijas laikā turpinātu komunikāciju ar skatītāju un kaldinātu savu meistarību, iespējams, atrodot jaunas teātra mākslas formas, vakar tiešraidē jau bija skatāms “Dirty Deal Teatro” iestudētais izrāžu diptihs – dramaturģes Justīnes Kļavas luga “Džeks Uzšāvējs” un Klāva Meļļa darbs “Ludzas kadriļa”.

Tomēr daudz interesanta šonedēļ vēl priekšā, trīs teātra notikumi norisināsies vienā dienā – piektdien, 29. maijā.

Ceturtdien, plkst. 19 Latvijas Nacionālais teātris ar izrādi “X paaudze” pēc kanādiešu autora Duglasa Koplenda tāda paša nosaukuma romāna motīviem Ināras Sluckas režijā, lomās iejūtoties Kasparam Zvīgulim, Līgai Zeļģei un Jānim Āmanim, atklās e-teātri “Baltais kubs”.

Iecerēts, ka e-teātris būs jauna teātra forma, kas ļaus teātrim ne tikai strādāt ieilgušās ārkārtējās situācijas apstākļos, bet varētu pastāvēt arī, kad darbs atgrieztos ierastajā kārtībā.

Teātra mākslas un tehnoloģiju sinerģijā “Baltajā kubā” tiek veidotas piecas izrādes. “Augstas kvalitātes vizualitāte, skaņa un netipiska scenogrāfija. Bet nemainīgs pats svarīgākais – aktieris.

Cilvēks ar savām domām, sapņiem un pārliecību,” par jauno projektu teicis NT direktors Jānis Vimba.

“Baltajā kubā” plānoti arī divi režisora Valtera Sīļa darbi – Artūra Dīča jaundarbs “Mīlestība pandēmijas laikā”, kurā spēlēs aktieris Arturs Krūzkops, un Vizmas Belševicas “Baltā sieva”, ko atveidos aktrise Madara Botmane.

Piektdien, 29. maijā, plkst. 19 platformā “Zoom” pirmizrādi piedzīvos režisora Vladislava Nastavševa Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī iestudētā tiešsaistes izrāde “Melnraksts” pēc krievu rakstnieka Sergeja Uhanova lugas motīviem.

“Mēs visi dzīvojam spoku un ēnu ieskauti: atmiņas un pārdomas, pieredze un fantāzijas, nožēla un cerības ir neatņemama realitātes daļa. Bet dažkārt tā ir vienīgā iespējamā realitāte,” rakstīts izrādes pieteikumā. Lomās: Veronika Plotņikova, Darja Fečina, Maksims Busels, Dana Bjorka, Anatolijs Fečins.

Piektdien, 29. maijā, plkst. 19 tiešraidē varēs noskatīties lietuviešu režisores Monikas Klimaites Liepājas teātrī 2019. gada beigās iestudēto pseidodokumentālo izrādi “Mēness neredzamā puse” – tieši no teātra, kur aktieri to spēlēs bez skatītājiem zālē.

Pēc igauņu dramaturga Karla Kopelmā lugas tapušais iestudējums ir kā ielūkošanās nākotnē, meklējot atbildi uz jautājuma, vai bez sabrukuma varētu būt arī cits iznākums.

Lomās: Agnese Jēkabsone, Signe Dancīte, Viktors Ellers, Sandis Pēcis un Liepājas Universitātes aktierkursa 3. kursa studente Madara Viļčuka.

Piektdien, 29. maijā, plkst. 18.30 (arī 30. maijā – plkst. 13 un 18.30; visas izrādes izpārdotas) Valmieras teātrī klātienē pirmizrādi piedzīvos režisores Ineses Mičules un aktiera Mārtiņa Meiera kopdarbs – monoizrāde “Visas labās lietas”.

Britu autora Dankana Makmillana 2013. gadā radītā luga stāsta par kāda zēna mēģinājumu izprast iemeslu, kāpēc pieaugušie ir nelaimīgi. Maksimālais izrādes apmeklētāju skaits ir 24, tomēr 4. jūnijā plkst. 20 izrādi būs iespējams noskatīties arī tiešraidē.

LATVIJĀ

Raimonds Pauls “Koncertā pirmajā rindā”. 28., 29. un 30. maijā kultūrtelpā “Hanzas perons” turpināsies ekskluzīva klātienes koncertstāstu sērija “Koncerts pirmajā rindā”.

Uzstāsies pianists Kārlis Lācis ar dziedātāju Aiju Vītoliņu, Maestro Raimonds Pauls ar dziedātāju Dināru Rudāni, kā arī pianists Artjoms Sarvi un basists Edvīns Ozols, un teātra režisors Vladislavs Nastav-ševs.

Katru pasākumu var apmeklēt tikai 20 klausītāji, tādēļ mākslinieki vienā dienā piedāvās trīs koncertstāstus, kas katrs ilgs 45 minūtes.

“Citāds sezonas noslēguma koncerts”. Šāds nosaukums ir diriģenta Normunda Šnē vadītā kamerorķestra “Sinfonietta Rīga” programmai, kas tiešsaistes videotranslācijā no Dzintaru koncertzāles skanēs piektdien, 29. maijā, plkst. 20.

Skaņurakstā iemirdzēsies galantā laikmeta komponista Karla Fīlipa Emanuela Baha Pirmā simfonija, skanēs mūsdienu somu komponista Magnusa Lindberga reti atskaņotais opuss “Aventures” un vainagojumā – Mocarta leģendārais Klarnetes koncerts ar solisti – Lielās Mūzikas balvas laureāti, klarnetisti Annu Gāgani.

Osokinam – minifestivāls. Kultūras un mūzikas trieciendevu pēc ieilgušās klusuma pauzes sola pirmais “Osokina Mini festivāls @152”, kas notiks sestdien, 30., un svētdien, 31. maijā, kā arī nākamajā nedēļas nogalē Jaunajā mūzikas centrā (Brīvības ielā 152).

Koncertos akustiski uzstāsies pazīstamais pianists Andrejs Osokins un citi Latvijā iecienīti mākslinieki – Kriss Noa, Katrīna Gupalo, Rihards Lībietis un Erna Daugaviete, kā arī Vladislavs Nastavševs.

PASAULĒ

Vispasaules filmu festivāls. Vairāk nekā 20 nozīmīgākie pasaules kinofestivāli apvienojušies, lai pandēmijas laikā izveidotu bezmaksas filmu programmu “We Are One: A Global Film Festival”, kas ilgs no piektdienas, 29. maija, līdz 7. jūnijam, piedāvājot gan pilnmetrāžas spēlfilmas, gan īsfilmas, gan dokumentālo kino, diskusijas, utt.

Virtuālajā festivālā apvienojušies Kannu, Sandensas, Toronto, Berlīnes, Tribekas un Venēcijas starptautiskie kinofestivāli, Anesī animācijas filmu festivāls, Karlovi Varu dokumentālā kino festivāls un citi kino industrijā nozīmīgi forumi. Precīza festivāla programma – festivāla “Youtube” kanālā.