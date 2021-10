Publicitātes foto

Telekomunikāciju koncerns Orange neplāno atteikties no Huawei aprīkojuma







“Eiropa ir iespēja Orange attīstībai,” otrdien Londonā sacīja Mari Noela Žego-Lavesjēra (Mari-Noëlle Jégo-Laveissière), kompānijas viceprezidente Eiropā. Taču viņa neizslēdza iespēju, ka uzņēmums, kas 51% apmērā pieder Orange Polska, varētu turpināt paplašināties, iegādājoties arī citas Eiropas kompānijas, kas izstrādā Bluesoft iekārtas.

Tiekoties ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem viceprezidente paskaidroja, ka telekomunikāciju grupa šobrīd koncentrē savu uzmanību uz tādiem infrastruktūras uzņēmumiem kā TowerCo un FiberCo. Ir iecerēts, ka TowerCo būs pieejami torņi Spānijā un Francijā jau nākamā gada februārī.

Infrastruktūras, tostarp arī piegādātāju, nomaiņa Orange Polska ir svarīga arī no izmaksu viedokļa. Žego-Lavesjēra apliecināja, ka grupa neizņems Ķīnas uzņēmumu Huawei no piegādātāju saraksta, taču arī neizslēdza iespēju ierobežot to lomu.

“Mēs neplānojam atteikties no Huawei, taču centīsimies saglabāt līdzsvaru,” viņa sacīja. “Piemēram, dažās valstīs Huawei aprīkojumu mēs neizmantosim pamattīklā.” Starp uzņēmumiem, ar kuriem grupa varētu sadarboties, tika minēti arī Ericsson un Nokia (pēdējais jau ir grupas tīkla piegādātājs Polijā).