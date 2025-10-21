Foto: Canva

TESTS. Atbildi uz 9 jautājumiem, un mēs uzminēsim, cik tu pelni 0

Vai tici, ka tavas atbildes uz jautājumiem, kas nav saistīti ar tavu algu, var pateikt priekšā kaut ko par to, cik tu pelni? Nespried, pirms neesi pārbaudījis!

Krievija plāno uzbrukumu 9 Eiropas pilsētām. Spiega atklātajos dokumentos minēts aptuvens laiks
Auns ir dēmons, bet Vērsis – zombijs. Uzzini, kādu briesmoni slēpj tava horoskopa zīme
Atbildi godīgi un salīdzini rezultātu ar realitāti!

Kāda ir tava attieksmes pret kredītiem un aizdevumiem?

1 no 9
Lidoja Kariņš, vainīgs Citskovskis – cik tas ir taisnīgi? Bijušais premjers atzīst – šis ir tāds kā brīnums
TESTS. Atbildi uz 9 jautājumiem, un mēs uzminēsim, cik tu pelni
Premjere par Stambulas konvenciju: Balsojums skaidri parāda, ka politiķi nespēj turēt solījumus
“ASV pašām nepieciešamas “Tomahawk” raķetes!” Tramps joprojām vilcinās ar piegādi Ukrainai
“Nekaunīgi izmanto bēgļa statusu…” Cilvēki sašutuši par ukraiņu uzvedību Latvijā
“Aicinu neapmeklēt kinoteātrus!” Iedzīvotājs neapmierināts ar novēroto Latvijas kinoteātros
Kampars bažīgs par ES sankciju efektivitāti pret Krieviju: “Ja šī ir 19. pakete, tad būtu jāaizdomājas, ka kaut kas nav kārtībā…”
Šīs divas pogas rīta braucienus padarīs daudz patīkamākus – auto būs silts, un logi bez kondensāta dažu minūšu laikā
VIDEO. Vai tā ir patiesība? Cilvēki pārsteigti par divu ragaiņu cīņu pie pašas Prāgas slimnīcas
VIDEO. Esi vientuļš vai vēlies vienkārši paēst viens? Šis restorāns pret tādiem izturas pavisam dīvaini
Trešā reize vienas nedēļas laikā! Polijas iznīcinātāji atkal pārtver Krievijas izlūklidmašīnu virs Baltijas jūras
Kabaču recepte, kuru gribēsies ēst vēl un vēl
“Turpmāk tikai dienas maiņas..” Muitas pārvaldē jūtamas bažas par spēju nodrošināt kontroli
Normāla parādība vai slēpta slimība? Ārsts skaidro, kāpēc pēc ēšanas jūtamies miegaini
Viss par rožu pārstādīšanu rudenī – rožu augšana, barošanās un attīstība turpinās, līdz augsne ir atdzisusi līdz –5 grādiem.
VIDEO. “Šlesers dabūs lodi pierē…” Izskanējušie draudi liek drošības dienestiem rīkoties nekavējoties
FOTO. “Es saprastu bērnudārzā klaunādes taisa…” Valsts policija Halovīnos pajoko, taču ne visiem tas šķiet pieņemami
Krievija nebeidz pārsteigt: bērni spēlējas ar uzsprāgstošiem droniem
VIDEO. Černobiļā pamanīti zili suņi – pētnieki meklē skaidrojumu
Vairāk nekā 11 tūkstoši parakstu: sabiedrība aicina prezidentu neparakstīt likumu par izstāšanos no Stambulas konvencijas
Rudenī logi vairs neaizsvīdīs: autovadītāji atklājuši pārsteidzoši vienkāršu triku
Fogelmanis par nākamā gada budžeta veidošanu: Uzņēmējdarbība brauc pa vienu ceļu, valdību veidojošie brauc pa citu ceļu
VIDEO. “Bērni kapucēs, ar austiņām ausīs…” Satraucošs video no Rīgas atklāj cilvēku vieglprātību, šķērsojot vilciena pārbrauktuves
VIDEO. Rīgā kravas auto šoferis apjūk un iebrauc pretējā braukšanas joslā
Valsts policija nepamatoti soda influenceri, paziņojot par sodu ar pasta starpniecību, bet par soda atcelšanu ziņo publiski. Kā Latvijā strādā sodu paziņošanas sistēma?
“Izmantoja brīžus, kad palika divatā…” Vīrietis vairāku gadu garumā izvaro savu pameitu