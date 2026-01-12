Elektrošoks Baltijā: elektrības cena Latvijā nedēļas laikā uzlec divkārt un sasniedz rekordus 0
Elektroenerģijas vidējā tirgus cena pagājušajā nedēļā Latvijā palielinājās divkārt un sasniedza 149,49 eiro par megavatstundu (MWh), aģentūru LETA informēja AS “Latvenergo”.
Lietuvā elektroenerģijas vidējā cena pieauga 2,1 reizi un tāpat kā Latvijā bija 149,49 eiro par MWh, bet Igaunijā elektroenerģijas vidējā cena bija 147,07 eiro par MWh, kas ir divkāršs pieaugums.
“Nord Pool” sistēmas cena palielinājās līdz 103,26 eiro par MWh, kas ir par 63% vairāk nekā iepriekšējā nedēļā.
Aizvadītajā nedēļā, gaisa temperatūrai turpinot samazināties, elektroenerģijas patēriņš Ziemeļvalstu reģionā un Baltijas valstīs sasniedza augstāko rādītāju pēdējo gadu laikā. Augsta patēriņa un zemākas vēja elektrostaciju izstrādes ietekmē elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenas būtiski pieauga.
Augstais cenu līmenis veidojās visā reģionā augsta pieprasījuma dēļ un atsevišķās nedēļas dienās ierobežoja eksporta iespējas, tostarp Somijā.
Cenu kāpumu ietekmēja par 17% zemāka vēja elektrostaciju izstrāde “Nord Pool” reģionā un par 45% zemāka izstrāde Baltijas valstīs. Tajā pašā laikā Ziemeļvalstīs turpināja pieaugt atomelektrostaciju (AES) pieejamība, kas palielinājās par trim procentpunktiem un sasniedza 97%.
Elektroenerģijas patēriņš “Nord Pool” reģionā bija 11 300 gigavatstundas (GWh), bet elektroenerģijas ražošanas apjomi – 11 636 GWh.
Kopējais elektroenerģijas patēriņš Baltijā pieauga par 19% un bija 691 GWh. Latvijā patērētās elektroenerģijas apjoms bija par 17% augstāks nekā nedēļu iepriekš – 165 GWh. Igaunijā patēriņš pieauga par 10% līdz 209 GWh. Lietuvā tika patērētas 316 GWh elektroenerģijas, kas ir pieaugums par 26% salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu.
Elektroenerģijas izstrāde Baltijas valstīs pieauga par 22%, un kopā tika saražotas 463 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde bija par 95% augstāka salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu – 166 GWh. Igaunijā izstrāde pieauga divkārt, un tika saražotas 129 GWh. Tajā pašā laikā Lietuvā elektroenerģijas ražošana samazinājās par 27% līdz 167 GWh.
Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 101%, Igaunijā – 62%, bet Lietuvā – 53%. Baltijas valstīs tika saražoti 67% no reģionā patērētās elektroenerģijas apjoma.