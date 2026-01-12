Zināms, kad notiks atvadīšanās no leģendārās Uļjanas Semjonovas 0
Atvadīšanās no pagājušajā nedēļā mirušās Latvijas izcilās basketbolistes Uļjanas Semjonovas notiks ceturtdien, 15. janvārī, informē Latvijas Basketbola savienība (LBS).
Publiska atvadīšanās no Semjonovas notiks Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē no plkst. 12 līdz 13.30. Atnestie ziedi tiks nogādāti kapsētā.
Semjonova tiks apglabāta Rīgas 1. Meža kapos pēc plkst. 14.
Semjonova mira 8. janvārī 73 gadu vecumā.
Semjonova no 1968. līdz 1987. gadam bija Rīgas TTT komandas un Latvijas izlases līdere – vienpadsmitkārtēja Eiropas čempionu kausa un Liliānas Ronketi Eiropas kausa ieguvēja, četrkārtēja Tautu spartakiādes čempione.
Spēlējot Padomju Savienības izlasē, viņa bija divkārtēja olimpiskā, trīskārtēja pasaules un desmitkārtēja Eiropas čempione. 1993. gadā kā pirmā eiropiete uzņemta Pasaules basketbola Slavas zālē Springfīldā, 1999. gadā – Sieviešu basketbola Slavas zālē, 2007. gadā – FIBA Slavas zālē.
Pēc sportistes karjeras beigām Semjonova izveidoja un ilgus gadus vadīja Latvijas Olimpiešu sociālo fondu, organizējot dažāda veida palīdzību sporta veterāniem.
Semjonova dzimusi 1952. gada 9. martā un bērnību pavadījusi vecāku mājās Daugavpils rajona Medumos.