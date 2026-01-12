Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto. Scanpix/LETA/Marcus Brandt/dpa

Pat policisti nezināja, kam paredzēta šī automašīnas detaļa 0

LA.LV
17:55, 12. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Policijas automašīnām parasti ir pilna komplektācija – zilās bākugunis, radioantenas, papildu prožektori un citas īpašas lietas. Tomēr daži transportlīdzekļi izceļas ar pavisam neuzkrītošu, bet noslēpumainu detaļu – uz priekšējā spārna (tieši virs riteņa) ir mazs sudraba kronšteins, kas no pirmā acu uzmetiena izskatās pēc slēdzenes vai atslēgas cauruma.

Daudzi domā, vai tā nav papildu aizsardzība pret motora pārsega atvēršanu? Varbūt pret zādzībām vai sabotāžu?

Kad vācu fotogrāfs Patriks Hannemans Minhenē, netālu no Terēzes laukuma Oktoberfesta laikā, iemūžināja šādu automašīnu un painteresējās pie klātesošajiem policistiem, atbildi viņš nesaņēma – policisti tikai paraustīja plecus vai atteicās komentēt. Tāpēc medijam nācās pašam izpētīt, kam īsti domāts šis mazais “slēdzenes” elements.

Tā nav slēdzene – tas ir karoga turētājs

Šis stiprinājums uz spārna nav nekāda drošības ierīce. Tas ir kronšteins tā sauktajam transportlīdzekļa statīvam jeb vienkāršāk – vieta mazajam karodziņam, ko mēs visi labi pazīstam no valsts vizītēm un oficiālajām kolonnām. Tieši šajā vietā ir stiprinājums šiem karodziņiem, kad automašīnā pārvadātas tiek augsta ranga valsts amatpersonaa.

Šiem karodziņiem ir sena vēsture – tie cēlušies no viduslaiku bruņinieku standarta un joprojām simbolizē, ka transportlīdzeklī atrodas kāda ļoti svarīga persona.

Saskaņā ar Vācijas federālās valdības iekšpolitikas protokolu šādus karogus drīkst izvietot tikai konkrētos gadījumos: ja automašīnā sēž amatā esošs federālais prezidents, kanclers, Bundestāga vai Bundesrāta prezidents, Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs u.c.; vai arī tad, ja notiek oficiāla ārvalstu delegācijas uzņemšana.

Kopš 1996. gada Vācijā pastāv pat precīzi noteikumi par karodziņu izmēriem: Federālais prezidents brauc ar lielāko – Vācijas Federatīvās Republikas standarts ar federālo ērgli uz zelta fona un sarkanu apmali. Kancleram, Bundestāga prezidentam un citiem augstākā līmeņa amatpersonām pienākas 30 × 30 cm liels federālais dienesta karogs. Viņu vietniekiem – tikai 25 × 25 cm.

Ārvalstu viesiem karodziņš tiek likts uz labā spārna, un tā izmērs un dizains atbilst viņu valsts protokolam.

Kāpēc ne visām policijas automašīnām tāds ir?

Parastajām patruļmašīnām šāds turētājs nav vajadzīgs – tās pārvadā policistus, nevis valsts vadītājus. Bet speciālajos eskorta un protokola transportlīdzekļos šāds kronšteins tiek uzstādīts jau rūpnīcā vai pievienots vēlāk. Tas ļauj jebkurā brīdī ātri uzlikt vajadzīgo karogu un pārvērst parasto policijas auto par oficiālu protokola automašīnu.

