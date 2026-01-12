Donalds Tramps
Donalds Tramps
Foto. Scanpix/LETA/AP Photo/Alex Brandon

Sabiedrotie vai ienaidnieki? Grenlandes valdība šodien skaidri un gaiši pasaka Trampam savu nostāju 0

LETA
18:18, 12. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Grenlandes valdība pirmdien paziņoja, ka tā nekādos apstākļos nevar piekrist tam, ka ASV pārņem Grenlandi, vienlaikus uzsverot, ka strādās pie tā, lai attīstītu salas aizsardzību NATO ietvaros.

Kokteilis
Slapjš uzvalkā, bailes no Porziņģa un brauciens uz krematoriju – Raimonda Paula joku izlase, kas sasmīdina līdz asarām 17
Ja tavs vārds sākas ar vienu no šiem pieciem burtiem, tev ir paveicies
Kokteilis
Astrologi sarindojuši zodiaka zīmes pēc prāta spējām: pirmo vietu aizņem Dvīņi, bet pēdējo…
Lasīt citas ziņas

“Savienotās Valstis ir vēlreiz apliecinājušas savu vēlmi pārņemt Grenlandi. Ar to Grenlandes valdošā koalīcija nekādos apstākļos nevar samierināties,” paziņojumā norādīja Dānijas autonomās teritorijas valdība, nostāju paužot pēc atkārtotiem ASV prezidenta Donalda Trampa draudiem pārņemt salu ASV kontrolē.

Valdība piebilda, ka strādās pie tā, lai attīstītu salas aizsardzību NATO ietvaros.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Gulbju ezers” kā brīdinājums? Noticis kas nepieredzēts – “Pastardienas radio” atskaņo mūziku; kā to tulkot
Sals un vējš turpināsies! Uzzini, kāds laiks gaidāms trešdien
Beidzot drīkst! Rīgā atļauj kāpt uz atsevišķu ūdenstilpju ledus

Tramps un Baltā nama pārstāvji vairākkārt pauduši, ka Grenlandei būtu jābūt ASV sastāvā, neizslēdzot iespēju, ka šī mērķa sasniegšanai var tikt pielietots militārs spēks.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Kam ir spēks, tam ir taisnība!” Kaktiņš atklāj, kāpēc šī brīža pasaules kārtība patiesībā ir labāka
Tramps: Ja mēs neieņemsim Grenlandi, to izdarīs viena no šīm divām valstīm
TV24
“Starptautiskā kārtība ir sabrukusi, nevis brūk. Un to paveica abi kopā – gan Putins, gan Tramps,” Slakterim ir ieteikums diktatoram
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.