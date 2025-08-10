Foto: Canva

TESTS. Kādu atzīmi tu iegūtu kontroldarbā, kurā tiktu pārbaudītas zināšanas par Latviju? 0

kokteilis.lv

Cik labi tu pazīsti Latviju? Vai zini, kur atrodas Gaiziņkalns, kas sarakstījis “Lāčplēsi”? Atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem būtu jāzina katram latvietim.

Reklāma
Reklāma
Gadiem pārbaudītas vērtības: 5 sieviešu smaržas, kas nekad neizies no modes
Veselam
Ikdienā mēdz ēst vienveidīgi? 10 ieradumi, kas nemanāmi iznīcina jūsu zarnu darbību
Kokteilis
Amatpersonu deklarācija atklāj Brieža bagātību: īpašumi dažādās valstīs un ļoti daudz naudas
Lasīt citas ziņas

Atbildi godīgi un pārbaudīsim, vai tu saņemtu 10 balles, ja šis būtu kontroldarbs!

Kura no šīm ir Latvijas galvaspilsēta?

1 no 10
FOTO. Gailenēm pilnas vannas, spaiņi, mašīnas, ledusskapji! Tāds gaileņu gads Latvijā sen nav pieredzēts
Krīze Krievijā saasinās: izlūkdienests brīdina — Putinu gaida vēl viens sāpīgs trieciens
TV24
Mazāk uzbrukumu, vairāk triku: Krievijas armija maina taktiku frontē
TESTS. Kādu atzīmi tu iegūtu kontroldarbā, kurā tiktu pārbaudītas zināšanas par Latviju?
TV24
Upleja-Jegermane: Pēc šādas koalīcijas dinamikas rodas jautājumi, kas tur notiek
“Pagaidām ļoti jēls pasākums!” Sabiedrība diskutē par “Positivus” festivālu, pašmāju māksliniekiem nobrūk skaņas sistēma
RAKSTA REDAKTORS
Tiešsaistes iepirkšanās murgu duets: futbola vārti ar tīklu, bet bez vārtiem, un četras vienādas kleitas
Kokteilis
Nosauktas 3 godīgākās zodiaka zīmes, kas vienmēr tiecas pēc taisnības
VIDEO. Jaunais klinšu ērglis Meldrs uzsāk dzīvi ārpus ligzdas
Veselam
Ikdienā mēdz ēst vienveidīgi? 10 ieradumi, kas nemanāmi iznīcina jūsu zarnu darbību
TV24
Nav jādzīvo kā kurmim zem zemes, bet nevajag arī apdegt! Dermatologs atklāj patieso cilvēka saules devas nepieciešamību
TESTS. Ja tev šodien būtu braukšanas eksāmens, vai tu iegūtu tiesības? Drīkst būt tikai viena kļūda
Putins spēlē uz visu banku – viņš apzināti sevi iedzinis strupceļā. Analītiķi atklāj viņa stratēģiju
TV24
6000 eiro dvīņu vecākiem: Rīga gatavo izmaiņas pabalstu saņemšanā
VIDEO. Skandāls jauniešu hokejā: saniknota mamma pārtrauc spēli un metas strīdēties ar tiesnesi
TV24
Visi dati vienuviet! Cik patiesībā ir drošas paroļu glabātuves? Skaidro kiberdrošības speciālists
Dārzs
Vai pašu ievāktas samteņu sēklas nodrošinās labus rezultātus?
Krievijas naftas shēmas un Latvijas vārds: Latvijas pilsonis iekļauts Zelenska sankciju sarakstā
Plāno pankūku recepte ar biezpienu un persikiem – vasarīgs un maigs našķis
Skandāls par Nacionālo bibliotēku – tā ir Gaismas pils vai tumsa?
Veselam
Būs pārstrādāta uztura piramīda! Jaunās vadlīnijas sola apgāzt sen zināmo par taukiem un diētām
Kokteilis
VIDEO. Kaut ko tādu nebūsi redzējis! Mākslinieki izmanto zibeni, lai atskaņotu mūziku
Vai Lielā sprādziena teorija ir kļūdaina? Pētnieki uzskata, ka Visums radies pavisam citādi
Kokteilis
Attiecību slepkavas: 5 ikdienišķas lietas, kas bieži noved pie sāpīgas šķiršanās
Pie stūres runāji pa telefonu un ievietoji soctīklos? Par to var būt nepatikšanas un darīšana ar policiju
Putins gatavo bīstamu pārsteigumu: Krievija slēdz teritoriju kodolraķetes “Burevestņik” izmēģinājumam
Kokteilis
Personības TESTS. Izvēlies vienu ceļu, un uzzini, kādus pārbaudījumus liktenis tev sarūpējis
TV24
Kurš patiesībā būs vislielākais ieguvējs? “Lats” vadītājs par jaunajiem alkohola tirdzniecības ierobežojumiem