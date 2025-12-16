Labdarības maratons "Dod pieci!" 2025

FOTO. Četrās diennaktīs labdarības maratonā “Dod pieci!” saziedota jau ceturtdaļa miljona 0

LETA
20:19, 16. decembris 2025
Ziņas Latvijā

Sabiedriskā medija labdarības maratona “Dod pieci!” četrās diennaktīs kopā saziedoti 256 278 eiro, aģentūru LETA informēja Latvijas Sabiedriskajā Medijā (LSM).

Visi labdarības maratonā iegūtie līdzekļi tiks novirzīti “ziedot.lv”, lai bērniem un jauniešiem ar neiroloģiskiem kustību traucējumiem palīdzētu apmaksāt fizioterapijas, ergoterapijas, ārstnieciskās masāžas, ūdensdziedniecības un fizikālās procedūras.

Līdz 18. decembrim tīmekļa vietnē “dodpieci.lv” iespējams apmainīt ziedojumu pret savu mīļāko dziesmu “Latvijas Radio 5” ēterā ar elektronisko norēķinu starpniecību. Tāpat līdz 18. decembrim skaidras un bezskaidras naudas ziedojumi tiks pieņemti labdarības maratona stikla studijā Vecrīgā.

Līdz 6. janvārim ziedojumi tiks pieņemti “ziedot.lv” tīmekļa vietnē vai pa tālruni 90204110 (maksa par zvanu pieci eiro).

Labdarības maratons “Dod pieci!” ir daļa no starptautiska projekta “Serious Request”, kurā dažādās Eiropas valstīs radiodīdžeji nedēļu raida no īpašas stikla studijas, pievēršot uzmanību konkrētai labdarības maratona izraudzītai grupai vai sabiedriski nozīmīgai tēmai. Ikviens tiek aicināts ziedot līdzekļus apmaiņā pret mīļāko dziesmu radio ēterā.

