Alvja Hermaņa politiskajām darbībām vai vismaz plāniem visi jau pēdējos mēnešus seko cītīgi līdz. Alvis nesen visus pārsteidza, izstājoties no paša veidotā politiskā spēka. Tagad viņš nāk klajā ar jauniem pārsteigumiem.
“Sveicināti Vecā gada pēdējā dienā! Mums ir jaunumi.
Tieši pēc 9 mēnešiem, 3.oktobra Saeimas vēlēšanās, mums būs iespēja balsot par jaunu politisko partiju ar nosaukumu “MĒS MAINĀM NOTEIKUMUS”.
Tā kā likums neļauj dibināt jaunu partiju 1 gadu pirms vēlēšanām, tad es, Alvis Hermanis, kopā ar domubiedru Jāzepu Baško esam iestājušies kādas nelielas, jau sen reģistrētas partijas rindās, kuras biedri atbalsta kustības “Bez partijām” mērķus un idejas.
Mūsu nodoms ir šai esošajai partijai piedāvāt jaunu programmu un mainīt tās nosaukumu (no “Republika” uz “Mēs mainām noteikumus”), lai piešķirtu tai jaunu identitāti. Šis partijas jaunais nosaukums ietver gan galveno mērķi – vēlēšanu likuma maiņu (lai turpmāk balsotu par individuāliem kandidātiem nevis partiju listēm), gan arī vajadzību pēc pārmaiņām visos valsts pārvaldes un ierēdniecības līmeņos – kur pašlaik, kā zināms, neviens ne par ko īsti neatbild.
Jaunā partija iestājas par individuālu atbildību, tā piedāvās radikāli jaunu konceptu Latvijas iedzīvotājiem ikdienas lietošanai – turpmāk par katru lietu, vietu, projektu vai rīcību, par katru labi vai slikti padarītu darbu būs atbildīgs tikai viens cilvēks. Katrs savā vietā. Nevis divi vai vairāki, bet tikai viens. No augšas līdz apakšai un otrādi. Tas attiecas gan uz valsts pārvaldi (no vēlēšanu metodes līdz birokrātijas funkcijām), gan pilsoņu brīvību un atbildību pašiem lemt par savu dzīvi. Protams, valsts palīdzēs tiem, kuri nespēj sevi apgādāt paši, taču pārējiem vajag vairāk brīvības un līdz ar to – personīgas atbildības.
Tauta draud iznīkt. Bērni nedzimst, pensionāru skaits pieaug, bet valsts nepelna un ārējais parāds palielinās. Tas nevar labi beigties. Tāpēc valsts saglabās tikai pašas nepieciešamākās funkcijas, viss pārējais – privāta iniciatīva un brīva izvēle.
Piemēram:
* visu ierobežojumu atcelšana savas zemes, mežu izmantošanai un privātai apbūvei (ja neapdraud citu drošību);
* valsts pārstāj vajāt un veikt soda funkcijas pret saviem pilsoņiem par nebūtiskām kļūdām;
* uzņēmējdarbības nevajadzīga regulēšana un kontrolēšana tiek traktēta kā valsts sabotāža ar attiecīgām sekām;
* bruņota tauta, – vismaz zemessargi drīkst turēt ieročus mājās;
* skolu vada direktors, nevis ministrija.
Tie ir tikai daži piemēri. Īsi sakot, latviešu palicis kritiski maz, valsts ir tukša, un jābeidz viņus tramdīt un kontrolēt. Ja gribam, lai atlikušie vai viņu bērni arī neaizbrauc prom. Tautai jāatdod brīvība un valstij jāuzticas saviem cilvēkiem. Komplektā ar individuālo atbildību. Tie, kuri no individuālas atbildības baidās un atsakās to uzņemties, – nav problēmu, cilvēki ir dažādi. Bet lai viņi paiet malā un netraucē pārējiem. Jo šobrīd viņu vadībā esam ne tikai pēdējās vietās, bet viņi apdraud arī mūsu valsts ārējo drošību (tai skaitā – militāro), gan – tautas pastāvēšanu ilgtermiņā.
Veidojot šo jauno partiju, ticam, ka Latvijā politiku veidot var arī bez shēmotāju palīdzības, ka valstī palicis pietiekami daudz drosmīgu vīriešu un gudru sieviešu, kuriem sirds pareizā vietā un kuri nebaidās uzņemties personīgu atbildību par Latviju kritiskā brīdī. Un ticam, ka mūsu priekšlikums būs arī pirmais solis, lai iedrošinātu atgriezties mājās tos 400 000 mūsējo, kuri tika izspiesti laukā. Mums nevajag nekādus “gudros” imigrantus, mums vajag mūsējos. Valsts ir priekš tautas un nevis otrādi.
Tāpēc piedāvājam mainīt spēles noteikumus:
par individuālu atbildību un laižam cilvēkus brīvībā.
Laimīgu Jauno Gadu!
Alvis Hermanis.
ps. Tā kā šī kustība pagaidām lielākoties asociējas ar manu vārdu, tad sākšu ar savu paša individuālo atbildību un esmu gatavs sākumā būt jaunizveidotās partijas vadītājs.”