TESTS. Vietējais ražojums vai imports? Izaicinājums Latvijas produktu patriotiem, kas spēj novērtēt īstu mantu! Ieteikt







Vai zini, kas īsti slēpjas tavā iepirkumu grozā? Vai vari atšķirt īstus Latvijas produktus no importētajiem? Šajā testā pārbaudīsim tavas zināšanas par vietējiem zīmoliem un ražotājiem! Iespējams, tu sevi uzskati par īstu patriotu, taču vai vari droši teikt, ka atšķir “Mangaļus” no “Borjomi” vai “Kaiju” no “John West”? Ielūkojies, izaicini sevi un noskaidro, cik labi pazīsti mūsu vietējos dārgumus!

Reklāma Reklāma